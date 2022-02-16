У березні Україна традиційно переходить на літній час. І хоча 4 березня 2021 року Верховна Рада України в першому читанні прийняла проект Закону «Про обчислення часу в Україні», який скасовує сезонне переведення годинників, поки зміни не трапилися, Україна продовжує перелаштовуватися на літній режим. Коли це станеться, куди крутити стрілки і як допомогти організму пережити стрес? Читайте в матеріалі.
Коли переводять годинники на літній час?
Наш розпорядок дня трохи зміниться 27 березня. А точніше – в ніч з 26 на 27 березня. Стрілки потрібно перевести на годину вперед. Офіційно перехід часу в Україні відбудеться о 03:00
Важливо! Більшість гаджетів переводить час автоматично. Так що не потрібно в своєму смартфоні, комп’ютері і планшеті змінювати налаштування – все станеться само собою і вчасно.
А ось в механічному годиннику доведеться підкрутити стрілки на годину вперед. Якщо ви не впевнені, чи показують ваші годинники правильний час, перевірити можна дуже просто: зранку 27 березня вбийте в google запит «час в Україні» і побачите правильні цифри.
Як пережити перехід на літній час?
По-перше, раніше лягти спати 26 березня.
По-друге, пізніше встати 27 березня. В перший день нового режиму дня лікарі рекомендують лягти спати на годину-дві раніше, ніж зазвичай, щоб дати організму відпочити по максимуму.
Фото – pixabay.com
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