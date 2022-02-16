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Гороскоп на сьогодні — 16 лютого 2022: Емоційно важкий день

Гороскоп на сьогодні 16 лютого 2022 року від астролога Юлії Мартиненко

Гороскоп на сегодня — 16 февраля 2022 — уже на сайте Нового канала! Читай прогноз на воскресенье от астролога Юлии Мартыненко (@julie_martynenko)

На нас чекає дуже насичений тиждень з акцентами ефекту бумерангу – всі дії повертатимуться у дворазовому розмірі, незалежно від того, позитивні вони чи негативні. Причиною є енергії Повного Місяця, що відбудеться сьогодні, 16 лютого – дні підбиття підсумків за останні півроку. Буде дуже цікаво!

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Періоду з 14 по 20 лютого 2022 року можна дати назву – «Тиждень бажань, що здійснилися». Подробиці на сьогодні – в прогнозі.

Гороскоп на сьогодні — 16 лютого 2022 — від астролога Юлії Мартиненко

Гороскоп на сьогодні 16 лютого 2022 року від астролога Юлії Мартиненко

Гороскоп на сьогодні — 16 лютого 2022 — каже: у День Повного Місяця у Леві – зможете зробити те, що давно не виходило. Крім того, не забувайте, що Повний Місяць – це емоційно важкий день, коли ми схильні до агресії. Спробуйте тримати себе в руках, контролювати слова, незалежно від того, що відбувається, а провокації будуть, адже Лев – гордий знак, не виключено, що ситуації стосуватимуться вашого майна, статусу чи становища у суспільстві.

Головне завдання дня та наступного місяця – навчитися будувати мости, домовлятися з людьми, створювати дружні спілки та працювати у команді. І це буде легко зробити, адже планети Венера та Марс зараз у поєднанні – а це про кохання. Тобто ми маємо вирішувати питання мирно, через кохання.

Гороскоп на сьогодні 16 лютого 2022 року від астролога Юлії Мартиненко

Юлія Мартиненко, астролог, автор курсу «Астрологія як стиль життя» (@julie_martynenko)

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