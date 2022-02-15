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Коли весняні канікули 2022?

Коли весняні канікули 2022 Україна

Чого завжди чекають українські школярі після Нового року та зимових канікул? правильно, весняних канікул! Щоб можна було не вчити уроки, гуляти з друзяи та дивитися класні серіали, мультфільми та телешоу на Новому каналі. Але, щоб дивитися їх без шкоди для навчання, треба дійсно дочекатися весняних канікул 2022.

Весняні канікули 2022

Традиційно в Україні шкільні канікули проходять чотири рази на рік. Щорічно МОН України дає рекомендації навчальним закладам, де вказує дати проведення шкільних канікул. Лист, є рекомендаційним, і школи можуть відхилятися від цих дат.

Найближчими зараз будуть весняні канікули 2022. Тож цього року весняні канікули стартують 28 березня, а вже наступного понеділка, 4 квітня, школярі знову сядуть за парти. Таким чином школярі відпочиватимуть цілий тиждень.

Крім цього, варто зазначити, що кожна школа може коригувати ці дати – орієнтуючись на пандемію,  епідеміологічну та погодну ситуацію.

Фото: IStock

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