Гороскоп на сьогодні 15 лютого 2022 року від астролога Юлії Мартиненко

Гороскоп на сегодня — 15 февраля 2022 — уже на сайте Нового канала! Читай прогноз на воскресенье от астролога Юлии Мартыненко (@julie_martynenko)

На нас чекає дуже насичений тиждень з акцентами ефекту бумерангу – всі дії повертатимуться у дворазовому розмірі, незалежно від того, позитивні вони чи негативні. Причиною є енергії Повного Місяця, що відбудеться 16 лютого – дні підбиття підсумків за останні півроку. Буде дуже цікаво!

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 лютого: кому складні випробування, а кому – любовні пригоди

Періоду з 14 по 20 лютого 2022 року можна дати назву – «Тиждень бажань, що здійснилися». Подробиці на сьогодні – в прогнозі.

Гороскоп на сьогодні — 15 лютого 2022 — від астролога Юлії Мартиненко

Гороскоп на сьогодні — 15 лютого 2022 — каже: Меркурій – планета знань, розмов та розуму перейде на знак Водолія, і нам захочеться більше говорити про майбутнє: планування поїздок, придбання нерухомості, весілля, народження дітей, нові проекти, словом все-все, що може вплинути на наше життя.

Все частіше ми аналізуватимемо своє життя і розумітимемо, що хочемо змінити та в який бік. Не виключено, що з листопада по січень ви вже були незадоволені або роботою, або стосунками, але не діяли. Так от зараз – всі карти в руки, адже скоро Повний Місяць, а це пік енергії, коли сама природа підштовхує нас до завершення.

Юлія Мартиненко, астролог, автор курсу «Астрологія як стиль життя» (@julie_martynenko)

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