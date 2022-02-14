Новий каналG.spaceНовини

З Днем Святого Валентина: привітання у віршах

з днем ​​святого валентина

Привітати кохану людину з Днем святого Валентина хочеться якось по-особливому і, звичайно ж, ідеальним варіантом буде написати самому красиве зізнання у віршах. Але, якщо з римою ви не дружите, це не привід засмучуватися: ми вже зібрали для вас найкращі привітання у віршах з Днем святого Валентина!

Вітання з Днем Святого Валентина у картинках

Гороскоп на День святого Валентина: чого чекають різні знаки Зодіаку

Зберігайте собі, запам’ятовуйте, декламуйте під вікнами або просто відправте в СМС. Вірші з Днем святого Валентина для коханих!

Ти мій скарб, моє кохання!
Хай здійсняться всі бажання!
Зі святом вітаю тебе,
Дарую закохане серце своє!

**

З Днем святого Валентина!
Хай життя буде малина,
Щоб в коханні та любові
Проходили дні чудові.
Нехай любов взаємна буде,
А решта все якось прибуде:
І здоров’я, і успіх,
І дитячий добрий сміх!

**

Цьомки, квіти, подарунки –
Вся романтика стосунків,
Танці, бари, піцерії,
Все життя – рожеві мрії,
Ліжко, постіль та перина –
З днем Святого Валентина!

З Днем святого Валентина: привітання в прозі

вірші з днем ​​святого валентина

Хай з подихом холодної зими,
Приходить щастя, стукає в віконце,
І ти його у душу пропусти
Щоб зігрівало наче сонце,
Хай день дарує усмішку тобі,
А вечір затишок й палке кохання,
І щоб завжди в твоєму колі,
Була любов і вірні друзі!

**

В житті – як в казці :
Три бажання,
принцеси, принци і кохання;
Рожеві замки, сині далі,
Хто любить – той перемагає,
Хто вірить і горить душею –
Зійдеться з мрією своєю!
З днем святого Валентина!

**

Прийми, любов, моє вітання,
Коли весна ось-ось прийде.
І квітне на землі кохання
У ніжний Валентинів день.
Повільно пелюстки зриваю,
Потрібна відповідь мені,
Чому ж у квітки я питаю,
Чи любиш ти мене, чи ні?
Пробач, що я на світі є,
Що часто поглядом тривожу.
Пробач, що ти життя моє,
Інакше жити я не можу..

**

Пообіцяй не ображати,
Пообіцяй все купувати,
Пообіцяй мене прощати,
Пообіцяй завжди кохати.
Я ж обіцяю не кричати,
Завжди шкарпетки твої прати,
Я обіцяю прибирати,
І по бажанню все давати!
З Днем Святого Валентина!

з днем ​​святого валентина вірші

10 цікавих фактів про День святого Валентина

Дощ чи сніг – то все одно,
Не дивлюся я в вікно,
А дивлюсь лиш в твої очі,
Такі лагідні, дівочі.
Ти у мене, як картина,
І я вдячний Валентину,
Що він виконав бажання –
Дарував мені кохання.

**

Писати гарно я не вмію,
але для тебе напишу.
По-перше: я тебе цілую…
По-друге: я тебе люблю!

Фільми на День Святого Валентина 2022: що подивитися?

з днем ​​святого валентина поздравденія в віршах

Бажаю тобі кохання:
Не такого як місяць, бо він пропадає,
Не такого як сонце, бо воно згасає,
Не такого як вітер, бо він гуляє,
А такого як небо, бо воно безкрає!
З днем Святого Валентина!

**

Зірки на небі мерехтіли
Вони спадали нам до ніг
Їм, мабуть, також не терпілось,
Щоб посміхнулись ми й до них.

Я не боюсь тобі зізнатись,
Можливо в котре, хоч й тремчу,
Заглянь лиш в очі і побачиш –
Як щиро я тебе люблю!

Фото: IStock

В тему:

«Друзі» рекомендують: 7 крутих ідей для побачення на День святого Валентина

Що подарувати на День Святого Валентина хлопцеві

gspace модные новости
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь