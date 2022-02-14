Гороскоп на сьогодні 14 лютого 2022 року від астролога Юлії Мартиненко

Гороскоп на сьогодні — 14 лютого 2022 — вже на сайті Нового каналу! Читай прогноз на тиждень від астролога Юлії Мартиненко (@julie_martynenko)

Гороскоп на День святого Валентина: чого чекають різні знаки Зодіак

На нас чекає дуже насичений тиждень з акцентами ефекту бумерангу – всі дії повертатимуться у дворазовому розмірі, незалежно від того, позитивні вони чи негативні. Причиною є енергії Повного Місяця, що відбудеться 16 лютого – дні підбиття підсумків за останні півроку. Буде дуже цікаво!

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 лютого: кому складні випробування, а кому – любовні пригоди

Періоду з 14 по 20 лютого 2022 року можна дати назву – «Тиждень бажань, що здійснилися». Подробиці на сьогодні – в прогнозі.

Гороскоп на сьогодні — 14 лютого 2022 — від астролога Юлії Мартиненко

Гороскоп на сьогодні — 14 лютого 2022 — каже: у День Закоханих зірки будуть максимально прихильними до нас. Саме з 14 лютого дві планети жіночої та чоловічої енергії – Венера та Марс розпочинають свій тандем з’єднання, який триватиме до 10 березня. Це період, коли наші бажання активно втілюватимуться в життя. Не бійтеся мріяти і говорити про те, чого хочеться насправді вас почують. Найкращого часу для активних дій та сміливих змін у житті важко й придумати.

Все ж таки, у понеділок буде одне «але» – можуть бути висловлені невдоволення з боку партнера, якщо ви раптом не вгадали з подарунком або все пішло не так, як хотілося. Головне – не створювати з цього скандалу та пам’ятати, що свято – це лише соціальна нагода сказати «кохаю». Набагато важливіше те, чим ваші стосунки наповнені щодня. Будьте мудрими та вибудовуйте правильний фокус.

Юлія Мартиненко, астролог, автор курсу «Астрологія як стиль життя» (@julie_martynenko)

Читай також:

Гороскоп на лютий 2022 року з урахуванням ретроградного Меркурія для всіх знаків зодіаку

Що чекає Україну? Гороскоп на 2022 рік для нашої країни