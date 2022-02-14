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Гороскоп на сьогодні — 14 лютого 2022: День, коли здійснюються всі мрії

Гороскоп на сьогодні 14 лютого 2022 року від астролога Юлії Мартиненко

Гороскоп на сьогодні — 14 лютого 2022 — вже на сайті Нового каналу! Читай прогноз на тиждень від астролога Юлії Мартиненко (@julie_martynenko)

Гороскоп на День святого Валентина: чого чекають різні знаки Зодіак

На нас чекає дуже насичений тиждень з акцентами ефекту бумерангу – всі дії повертатимуться у дворазовому розмірі, незалежно від того, позитивні вони чи негативні. Причиною є енергії Повного Місяця, що відбудеться 16 лютого – дні підбиття підсумків за останні півроку. Буде дуже цікаво!

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 лютого: кому складні випробування, а кому – любовні пригоди

Періоду з 14 по 20 лютого 2022 року можна дати назву – «Тиждень бажань, що здійснилися». Подробиці на сьогодні – в прогнозі.

Гороскоп на сьогодні — 14 лютого 2022 — від астролога Юлії Мартиненко

Гороскоп на сьогодні 14 лютого 2022 року від астролога Юлії Мартиненко

Гороскоп на сьогодні — 14 лютого 2022 — каже: у День Закоханих зірки будуть максимально прихильними до нас. Саме з 14 лютого дві планети жіночої та чоловічої енергії – Венера та Марс розпочинають свій тандем з’єднання, який триватиме до 10 березня. Це період, коли наші бажання активно втілюватимуться в життя. Не бійтеся мріяти і говорити про те, чого хочеться насправді вас почують. Найкращого часу для активних дій та сміливих змін у житті важко й придумати.

Все ж таки, у понеділок буде одне «але» – можуть бути висловлені невдоволення з боку партнера, якщо ви раптом не вгадали з подарунком або все пішло не так, як хотілося. Головне – не створювати з цього скандалу та пам’ятати, що свято – це лише соціальна нагода сказати «кохаю». Набагато важливіше те, чим ваші стосунки наповнені щодня. Будьте мудрими та вибудовуйте правильний фокус.

Гороскоп на сьогодні 14 лютого 2022 року від астролога Юлії Мартиненко

Юлія Мартиненко, астролог, автор курсу «Астрологія як стиль життя» (@julie_martynenko)

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