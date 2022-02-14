Гороскоп на тиждень з 14 по 20 лютого 2022 для всіх знаків зодіаку

Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2022 за роком народження розповість тобі, чого чекати від найближчих дванадцяти місяців. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2022 та загальний гороскоп на 2022. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 14 по 20 лютого для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

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Гороскоп на тиждень з 14 по 20 лютого: Овен (21 березня – 20 квітня)

Овни давно мріяли про спокій. І нарешті його отримають! Гороскоп на тиждень з 14 по 20 лютого прогнозує представникам цього знаку Зодіаку цілковите перезавантаження. Ви почуватиметеся мирно, розслаблено. Не читайте новини з заголовками на кшталт «Людство вимирає! Шансу вижити немає ні у кого». Нехай хоч Земля зупиниться, начхайте на все. Ви заслужили тиждень для «провітрювання мізків».

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 лютого: Телець (21 квітня – 21 травня)

Для Тельців цей тиждень стане тижнем випробувань – і в робочій сфері, і на любовному фронті. За гороскопом на тиждень, з 14 по 20 лютого представники цього знаку Зодіаку стикатимуться з ситуаціями, в яких дуже складно стримати емоції й не наговорити зайвого. Порада: щойно відчуєте, що між вами і другою половинкою назріває конфлікт, відступіть. Доказування правоти не принесе радості, а стосунки зіпсуються. Не рекомендуємо вступати у суперечки з начальством і колегами, панібратство теж буде зайвим.

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 лютого: Близнюки (22 травня – 21 червня)

На Близнюків чекає дуже вдалий тиждень! Гороскоп на тиждень з 14 по 20 лютого прогнозує представникам цього знаку зодіаку просування на роботі й успіхи на любовному фронті. Щоранку складайте план на день і чітко його дотримуйтесь. Послідовні дії і зважені рішення принесуть вам чимало користі. Не бійтеся ділитися своїми ідеями, цього тижня ви не будете обділені підтримкою. Чарівність стане вашим головним козирем. Сходіть на побачення наосліп, якщо самотній, або влаштуйте другій половинці романтик. Будете здивовані результатом!

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 лютого: Рак (22 червня – 22 липня)

Ракам доведеться ой як нелегко. За гороскопом на тиждень з 14 по 20 лютого представники цього знаку Зодіаку відчуватимуть постійне роздратування й різкі перепади емоцій. Це може негативно позначитися на відносинах не тільки з колегами і начальством, а і з близькими людьми. Порада: забудьте про каву вранці, краще візьміть за звичку починати день з трав’яного чаю. Він допоможе заспокоїти нерви.

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 лютого: Лев (23 липня – 22 серпня)

У-ля-ля, на Левів чекають любовні пригоди! Гороскоп на тиждень з 14 по 20 лютого прогнозує представникам цього знаку зодіаку початок службового роману. Голову може закрутити і новенький співробітник, і давній колега. Велика ймовірність потрапити в любовний трикутник, тому будьте пильні: не відповідайте на флірт, якщо не хочете продовження.

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 лютого: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Дівам цього тижня треба взяти свої емоції під жорсткий контроль. За гороскопом на тиждень з 14 по 20 лютого представники цього знаку зодіаку будуть схильні перебільшувати проблеми, параноїти. Дихайте глибше – те, що у вас болить нога – не ознака смертельної хвороби. Не нервуйте себе й не дратуйте оточуючих необґрунтованою панікою.

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 лютого: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези, на вас чекає сприятливий період для вирішення найважливіших завдань. Гороскоп на тиждень з 14 по 20 лютого прогнозує представникам цього знаку зодіаку цілу низку ситуацій, в яких доведеться відстоювати свої ідеї, доводити правоту. Йдіть до кінця, навіть якщо опонент у суперечці – начальник. Він оцінить ваш стрижень і почне ще більше вас поважати.

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 лютого: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Скорпіони, зверніть увагу на фінанси! За гороскопом на тиждень з 14 по 20 лютого представники цього знаку зодіаку будуть успішно вирішувати всі питання, пов’язані з грошима. Завдяки вашій успішності доходи (особисті та корпоративні) стрімко зростатимуть, а витрати зведуться до мінімуму. Якщо ви давно планували велику покупку, саме час! Є імовірність натрапити на шалений sale.

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 лютого: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Стрільці, тиждень обіцяє бути дуже цікавим. Готуйтеся! Гороскоп на тиждень з 14 по 20 лютого прогнозує представникам цього знаку зодіаку кілька корисних ділових знайомств, які в подальшому сприятливо вплинуть на кар’єрне зростання. Є імовірність, що навіть коротка подорож у цей період закінчиться любовною інтрижкою. А чи переросте вона в щось більше, залежить лише від вас!

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 лютого: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Творчому потенціалу Козерогів час вийти назовні! За гороскопом на тиждень з 14 по 20 лютого представники цього знаку зодіаку дивуватимуть себе й оточуючих оригінальними способами вирішення проблем. Навіть тих, над якими інші довго сушать голову. Якщо ви давно мріяли створити свій проект, але ніяк не могли «намацати ґрунт», період з 8 по 14 лютого підходить ідеально. Натхнення може наздогнати вас у будь-який час і в будь-якому місці. Носіть із собою маленький блокнотик і записуйте всі ідеї, щоб не забути. Одна з них точно вигорить!

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 лютого: Водолій (21 січня – 18 лютого)

На Водоліїв чекає дуже метушливий період. Гороскоп на тиждень з 14 по 20 лютого прогнозує представникам цього знаку зодіаку багато рутинних справ із розряду «не варто відкладати на завтра». Але не переймайтеся! У вашому житті з’явиться «добрий чарівник» – старий знайомий чи нова для вас людина, яка підтримає й допоможе розгребти робочі завали.

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 лютого: Риби (19 лютого – 20 березня)

На Риб чекає неймовірний тиждень! За гороскопом на тиждень з 14 по 20 лютого будь-які починання представників цього знаку зодіаку будуть закінчуватися успіхом. Начальство натішитися не зможе вашою креативністю та жагою експериментів, а друга половинка –романтичними жестами. Велика ймовірність, що в кінці тижня ви вирушите у велику подорож. І запам’ятається вона надовго!

Фото: IStock