День Святого Валентина: куди піти в Києві 14 лютого

Уже зовсім скоро День святого Валентина – найромантичніше свято року! І якщо ви досі не вирішили, де його проведете або не придумали, куди піти на побачення 14 лютого 2022 в Києві, вибирайте івент з нашої добірки й точно не прогадаєте! Ми зібрали найцікавіші заходи, що пройдуть у День всіх закоханих у Києві. І вам залишилося тільки вибрати на свій смак і купити квиточки!

Куди піти на День святого Валентина 2022: кіно

Uncharted: Незвідане

Де: кінотеатри Києва

Коли: з 10 лютого

Вартість квитків: від 80 грн

Одна з найвідоміших комп’ютерних ігор оживе на великому екрані! До рук невтомного шукача пригод Натана Дрейка потрапляє загадковий артефакт. Саме він може привести молодого авантюриста до острова, де заховано омріяні скарби.

Вийду за тебе

Де: кінотеатри Києва

Коли: з 10 лютого

Вартість квитків: від 80 грн

Неповторна Дженніфер Лопес у романтичній комедії до Дня Закоханих! Напередодні весілля популярна співачка Кет Валдез дізнається, що наречений її зрадив. Щоб помститися колишньому, дівчина пропонує одружитися незнайомцю з натовпу прямо під час власного концерту. Тепер її чоловік – сором’язливий вчитель математики. Та чи впорається подружжя з викликами сімейного життя?

Смерть на Нілі

Де: кінотеатри Києва

Коли: з 10 лютого

Вартість квитків: від 80 грн

Всесвітньовідомий детектив Еркюль Пуаро відправляється у відпустку. Це має бути незабутня подорож на кораблі по Нілу. І вона таки стане незабутньою, але зовсім не через безтурботність та легкість атмосфери. Детективу знову доведеться застосувати увесь свій талант та розум, аби розкрити злочини, які тут відбулися.

А також нагадаємо, що в кінотеатрах ще можно подивитися комедію “Найкращі вихідні” від Atlas Weekend, в якому зіграли актори “Перших ластівок” – Максим Девізоров та Саша Рудинський.

Куди піти на День святого Валентина 2022: вистави

Джульєтта та Ромео

Де: Queen

Коли: 14 лютого, 20:00

Вартість квитків – від 1000 грн.

Неймовірно романична ідея для побачення: вечір опери та балету до Дня Святого Валентина. Сім історій про кохання на одній сцені цього вечора. Адажіо з романтичного балету “Ромео і Джульєтта” за однойменною трагедією Вільяма Шекспіра на музику Прокоф’єва. Кармен-сюїта на основі опери Жоржа Бізе “Кармен”, фрагменти з “Лускунчика” за мотивами казки Гофмана та балету “Весілля Фігаро” за мотивами опери Моцарта. Історія кохання з безсмертного балету “Лебедине озеро” Петра Чайковського, якому понад 130 років. Адажіо “Діана та Актеон” з балету “Есмеральда” на музику Цезаря Пуні. А також фрагмент із “Шахерезади”, натхненого балету невичерпною культурою Сходу на основі казки з “1000 та 1 ніч”. До Дня святого Валентина оперний співак Андрій Романенко доповнить подію виконанням арій та неаполітанською класикою.

Куди поїхати на День святого Валентина

Святкова шоу-програма «Музика сердець»

Де: Київський національний академічний театр оперети

Коли: 14 лютого о 19:00.

Вартість квитків: від 200 грн.

Це буде справжнє музичне змагання між жінками та чоловіками за звання «Кращих з кращих». Артисти підготували святкову програму для всіх, хто хоче додати вогника у стосунки. Доволі неординарний варіант для побачення!

Куди піти на День святого Валентина 2022: стендап

Підпільний Стендап

Де: PM Hall

Коли: 14 лютого, 19:30

Вартість квитків:

Відмінна ідея для закоханих із гарним почуттям гумору! У вас є шанс відсвяткувати День закоханих разом із Підпільним стендапом! Цього вечора на сцені Сергій Чирков, Антон Стенюк. Аня Кочегура та Дмитро Білоус. Крутий лайнап у поєднанні з крутою атмосферою зробить ваш вечір особливим: святкова вечеря, приправлена гострим гумором від кращих коміків Києва – ідеальний рецепт побачення на 14 лютого!

Що подарувати на День Святого Валентина хлопцеві

StandUp Love Edition

Де: Освіторія хаб

Коли: 14 лютого, 19:30

Вартість квитків: від 250 грн

І ще один варіант для тих, хто хоче провести вечів 14 лютого із гумором! Жарти про стосунки, теми кохання та побачень в яких кожен знайде щось для себе – все це чекає на тебе на StandUp Love Edition. На сцені цього вечора – Олег Грюндик, Андрій Бережко, Артур Петров та Женя Бабко.

Як влаштувати романтичний вечір на День Святого Валентина

Куди піти на День святого Валентина 2022: концерти

Головний День Святого Валентина: O.Torvald, Геля, Tsepi та Майн

Де: Atlas

Коли: 14 лютого, 19:00

Вартість квитків: 350 – 1400 грн

На одній сцені клубу Atlas 14 лютого такі круті українські виконавці, як O.Torvald, Геля, Tsepi и Майн! Відмінна можливість відсвяткувати День святого Валентина під запальні хіти у крутій компанії. І цікавий бонус: -20% на кожен другий квиток до Дня святого Валентина.

LAUD

Де: Caribbean Club Concert Hall

Коли: 14 лютого, 19:00

Вартість квитків: від 490 грн

14 лютого LAUD зіграє сольний концерт, який стане презентацією нового альбому «DUAL». В найромантичніший день року ви почуєте найкращі пісні про кохання у виконанні брутального романтика української поп-сцени. Крім нових композицій прозвучать улюблені шанувальниками композиції «У Цю Ніч», «Вигадав», «2 Дні» та інші. Як завжди на шоу співака, на вас чекають музичні сюрпризи та несподівані прем’єри. Концертне шоу доповнилося оновленим складом музикантів та візуальними ефектами.

Valentine’s Day. Dasha Astafieva

Де: Osocor Residence

Коли: 14 лютого, 20:00

Вартість квитків: 3500 грн

Спеціально до 14 лютого епатажна співачка готує інтригуюче ексклюзивний матеріал у феєричній концепції заходу. У її супроводі будуть виконані улюблені пісні з альбомів, що вийшли, і представлені нові в абсолютно іншому звучанні. Що Астаф’єва однозначно вміє найкраще – так це дивувати несподіваними образами та миттєво закохувати в себе. У програмі вечора також запальні dj-сети, святковий настрій та найромантичніша атмосфера в найчарівнішому місці столиці.

ManSound

Де: концерт холл Freedom

Коли: 14 лютого, 20:00

Вартість квитків:

Справжні експерти в жанрі acapella, вокальні генії, професіонали, унікальні віртуози голосу, які виступають без жодного музичного інструменту, а звучать як повноцінний оркестр, співатимуть для вас пісні, які ви любите! «ManSound» представить оновлену програму, в якій поєднали світові хіти, мікс джазової, класичної та популярної музики, а також нові музичні композиції, які стануть приємною несподіванкою!

А ось тобі пропозиція від Нового каналу!

Немає нічого кращого, аніж провести День закоханих в особливому для тебе та твоєї половинки місці! Можливо, це там, де ви познайомилися чи вперше поцілувалися. У цьому місці стріли Амура пронизують коханням ваші серця з іще більшою силою. І квитки не потрібні 🙂

Не відкриємо Америку, але такий визначний день варто святкувати так, як бажає твоє серце. Неважливо де, важливо з ким! Навіть якщо в тебе поки що немає другої половинки, ти можеш зустрітися зі своїми друзями чи близькими. Подаруй їм свою любов!

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