Гороскоп на сьогодні 13 лютого 2022 року від астролога Юлії Мартиненко

Гороскоп на сьогодні — 13 лютого 2022 — вже на сайті Нового каналу! Читай прогноз на неділю від астролога Юлії Мартиненко (@julie_martynenko)

Другий тиждень лютого буде абсолютно не схожим на перший, адже нарешті планети Венера та Меркурій розпочали свій директний рух. Це відчує кожен: приплив сил, бажання негайно діяти та рухатися до мети. Марс перейшов на знак земного та правильного Козерога, що додає діям раціональності та поступовості.

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Цей тиждень ніби повертає нас до реальності. В січні ми переживали ще період минулого, зате тепер упевнено дивимося в майбутнє.

Гороскоп на сьогодні — 13 лютого 2022 — від астролога Юлії Мартиненко

Гороскоп на сьогодні — 13 лютого 2022 — каже: тебе чекає час релаксу та розслаблення. Захочеться неспішно провести день в обіймах з подушкою та душевним фільмом. Не відмовляйте собі в задоволенні, відновіть сили перед новим робочим тижнем. Максимум, що дозволяється – прописати плани та купити подарунки коханим до Дня Валентина. Енергії дня сприятимуть романтичному настрою та задоволенням.

Юлія Мартиненко, астролог, автор курсу «Астрологія як стиль життя» (@julie_martynenko)

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