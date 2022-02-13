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Гороскоп на сьогодні — 13 лютого 2022: День релаксу та розслаблення

Гороскоп на сьогодні — 13 лютого 2022:

Гороскоп на сьогодні — 13 лютого 2022 — вже на сайті Нового каналу! Читай прогноз на неділю від астролога Юлії Мартиненко (@julie_martynenko)

Другий тиждень лютого буде абсолютно не схожим на перший, адже нарешті планети Венера та Меркурій розпочали свій директний рух. Це відчує кожен: приплив сил, бажання негайно діяти та рухатися до мети. Марс перейшов на знак земного та правильного Козерога, що додає діям раціональності та поступовості.

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Цей тиждень ніби повертає нас до реальності. В січні ми переживали ще період минулого, зате тепер упевнено дивимося в майбутнє.

Гороскоп на сьогодні — 13 лютого 2022 — від астролога Юлії Мартиненко

Гороскоп на сегодня

Гороскоп на сьогодні — 13 лютого 2022 — каже: тебе чекає час релаксу та розслаблення. Захочеться неспішно провести день в обіймах з подушкою та душевним фільмом. Не відмовляйте собі в задоволенні, відновіть сили перед новим робочим тижнем. Максимум, що дозволяється – прописати плани та купити подарунки коханим до Дня Валентина. Енергії дня сприятимуть романтичному настрою та задоволенням.

Гороскоп на сьогодні 13 лютого 2022 року від астролога Юлії Мартиненко

Юлія Мартиненко, астролог, автор курсу «Астрологія як стиль життя» (@julie_martynenko)

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