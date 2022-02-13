Як зробити валентинку власними руками?

День святого Валентина – чудовий привід нагадати про свої почуття або виразити їх вперше. І прекрасний спосіб це зробити – валентинка власними руками. Адже в неї ти вкладеш не лише слова, а й душу та серце. Неважливо, зустрічаєтеся ви лише місяць чи одружені вже багато років – таку домашню листівку приємно отримати будь-кому.

Тож як зробити валентинку власноруч? Новий канал тобі розповість.

Як прикрасити дім валентинками

Якщо ви багато працюєте і не маєте можливості піти святкувати День Валентина в кафе чи ресторан, можна мило прикрасити вашу квартиру. Чудову прикрасу для будинку можна зробити з валентинок і прищіпок.

Прикріпіть кілька паперових сердечок до нитки й розтягніть у кімнаті. Валентинки можуть бути різних кольорів і з прикрасами. Сердечки розмалюйте або прикріпіть на них ваші спільні фото. До того ж, у кімнаті можна запалити свічки, увімкнути улюблену музику та приготувати щось легке та смачненьке.

Валентинка-листівка

Найпростіший варіант валентинки – плоска листівка з кольорового паперу. В інтернеті є багато докладних інструкцій, які допоможуть зробити таку красу. Для прикладу: аркуш паперу потрібно зігнути й вирізати ножицями по контуру, залишивши цілою лінію згину. На схемі нижче місце згину позначене стрілочкою і жирною лінією.

Ще одна ідея – валентинка в техніці оригамі, яку можна скласти з кольорового паперу. Знадобиться лише трохи більше часу.

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Ну, і відмінним варіантом завжди залишається класична валентинка на половину аркуша А4. Купи кольоровий папір, склади його вдвічі. Розмалюй серцями, стрілами, губами. Та напиши якийсь смішну, але й романтичну фразу, яка уособлює твої почуття. Наприклад: «Думаю про тебе 24 години на добу», «Тану від тебе, як зефір від полум’я», «Як класно, що ми знайшли одне одного», «Люблю тебе більше, аніж спати, а поспати я люблю дуууже». Ідею з фразами та малюнками додаємо з особистого архіву авторки матеріалу.

Валентинка-десерт

Ну, і який же Валентинів день без десерту! Якщо твій обранець любить солоденьке, то це саме те свято, коли можна порадувати кохану людину. Найпростіший спосіб – зробити капкейки та прикрасити їх червоним кремом, сердечками або трафаретами.

Як влаштувати романтичний вечір на День Святого Валентина

Як приготувати капкейки на День святого Валентина? Рецепт.

Для тіста знадобиться:

Масло вершкове – 100 г

Молоко – 120 мл

Борошно – 200 г + трохи розпушувача

Цукор – 150 г

Сіль – одна дрібка

Яйця – 2 шт.

Заморожені ягоди/банан/шматочки шоколаду

Для крему знадобиться:

Вершкове масло – 200 г

Цукор – 200 г

Яйця – 5 шт.

Лимонний сік – 1 ст. л.

Якісний харчовий барвник

Усі інгредієнти для тіста змішай, наприкінці додай начинку (заморожені ягоди/банан/шматочки шоколаду). Виклади у форми для кексів, випікай 30 хв. при 180°C.

Тепер приготуємо крем. Масло збий із цукром за допомогою блендера або міксера. Яйця вбивай по одному та продовжуй збивати. Наприкінці додай лимонний сік та харчовий барвник. Одними з найякісніших вважаються фарби американських виробників.

Коли капкейки будуть готові, дай їм охолонути близько двох годин і потім зверху виклади крем, прикраси, трафарети. Така їстівна валентинка точно сподобається кожному!

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