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День Валентина: Як зробити валентинку власними руками

Як зробити валентинку власними руками?

День святого Валентина – чудовий привід нагадати про свої почуття або виразити їх вперше. І прекрасний спосіб це зробити – валентинка власними руками. Адже в неї ти вкладеш не лише слова, а й душу та серце. Неважливо, зустрічаєтеся ви лише місяць чи одружені вже багато років – таку домашню листівку приємно отримати будь-кому.

Тож як зробити валентинку власноруч? Новий канал тобі розповість.

Як прикрасити дім валентинками

Якщо ви багато працюєте і не маєте можливості піти святкувати День Валентина в кафе чи ресторан, можна мило прикрасити вашу квартиру. Чудову прикрасу для будинку можна зробити з валентинок і прищіпок.

Як зробити валентинку власними руками?

Прикріпіть кілька паперових сердечок до нитки й розтягніть у кімнаті. Валентинки можуть бути різних кольорів і з прикрасами. Сердечки розмалюйте або прикріпіть на них ваші спільні фото. До того ж, у кімнаті можна запалити свічки, увімкнути улюблену музику та приготувати щось легке та смачненьке.

Як зробити валентинку власними руками?

Валентинка-листівка

Найпростіший варіант валентинки – плоска листівка з кольорового паперу. В інтернеті є багато докладних інструкцій, які допоможуть зробити таку красу. Для прикладу: аркуш паперу потрібно зігнути й вирізати ножицями по контуру, залишивши цілою лінію згину. На схемі нижче місце згину позначене стрілочкою і жирною лінією.

Як зробити валентинку власними руками?

Ще одна ідея – валентинка в техніці оригамі, яку можна скласти з кольорового паперу. Знадобиться лише трохи більше часу.

Як зробити валентинку власними руками?

 

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Ну, і відмінним варіантом завжди залишається класична валентинка на половину аркуша А4. Купи кольоровий папір, склади його вдвічі. Розмалюй серцями, стрілами, губами. Та напиши якийсь смішну, але й романтичну фразу, яка уособлює твої почуття. Наприклад: «Думаю про тебе 24 години на добу», «Тану від тебе, як зефір від полум’я», «Як класно, що ми знайшли одне одного», «Люблю тебе більше, аніж спати, а поспати я люблю дуууже». Ідею з фразами та малюнками додаємо з особистого архіву авторки матеріалу.

Як зробити валентинку власними руками?

Валентинка-десерт

Ну, і який же Валентинів день без десерту! Якщо твій обранець любить солоденьке, то це саме те свято, коли можна порадувати кохану людину. Найпростіший спосіб – зробити капкейки та прикрасити їх червоним кремом, сердечками або трафаретами.

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Як зробити валентинку власними руками?

Як приготувати капкейки на День святого Валентина? Рецепт.

Для тіста знадобиться:

  • Масло вершкове – 100 г
  • Молоко – 120 мл
  • Борошно – 200 г + трохи розпушувача
  • Цукор – 150 г
  • Сіль – одна дрібка
  • Яйця – 2 шт.
  • Заморожені ягоди/банан/шматочки шоколаду

Для крему знадобиться:

  • Вершкове масло – 200 г
  • Цукор – 200 г
  • Яйця – 5 шт.
  • Лимонний сік – 1 ст. л.
  • Якісний харчовий барвник

Усі інгредієнти для тіста змішай, наприкінці додай начинку (заморожені ягоди/банан/шматочки шоколаду). Виклади у форми для кексів, випікай 30 хв. при 180°C.

Як зробити валентинку власними руками?

Тепер приготуємо крем. Масло збий із цукром за допомогою блендера або міксера. Яйця вбивай по одному та продовжуй збивати. Наприкінці додай лимонний сік та харчовий барвник. Одними з найякісніших вважаються фарби американських виробників.

Коли капкейки будуть готові, дай їм охолонути близько двох годин і потім зверху виклади крем, прикраси, трафарети. Така їстівна валентинка точно сподобається кожному!

Як зробити валентинку власними руками?

Фото iStock

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