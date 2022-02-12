Гороскоп на сьогодні 12 лютого 2022 року від астролога Юлії Мартиненко

Гороскоп на сьогодні — 12 лютого 2022 — вже на сайті Нового каналу! Читай прогноз на суботу від астролога Юлії Мартиненко (@julie_martynenko)

Другий тиждень лютого буде абсолютно не схожим на перший, адже нарешті планети Венера та Меркурій розпочали свій директний рух. Це відчує кожен: приплив сил, бажання негайно діяти та рухатися до мети. Марс перейшов на знак земного та правильного Козерога, що додає діям раціональності та поступовості.

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Цей тиждень ніби повертає нас до реальності. В січні ми переживали ще період минулого, зате тепер упевнено дивимося в майбутнє.

Гороскоп на сьогодні — 12 лютого 2022 — від астролога Юлії Мартиненко

Гороскоп на сьогодні — 12 лютого 2022 — каже: субота – невелике продовження п’ятниці. Якщо 11 лютого ви мали важливі розмови з партнером, будьте готові побачити результати. Багато хто вирішить рухатися в новому напрямку разом, почнуть сміливо будувати плани на майбутнє. Позитивний результат скаже, що вас почули.

А загалом день дуже сімейний. Місяць знаходиться в знаку Рака — сприятливо побачитись із родичами, організувати спільні поїздки та подорожі.

Юлія Мартиненко, астролог, автор курсу «Астрологія як стиль життя» (@julie_martynenko)

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