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Гороскоп на сьогодні — 11 лютого 2022: День роботи над особистими стосунками

Гороскоп на сьогодні 11 лютого 2022 року від астролога Юлії Мартиненко

Гороскоп на сьогодні — 11 лютого 2022 — вже на сайті Нового каналу! Читай прогноз на п’ятницю від астролога Юлії Мартиненко (@julie_martynenko)

Другий тиждень лютого буде абсолютно не схожим на перший, адже нарешті планети Венера та Меркурій розпочали свій директний рух. Це відчує кожен: приплив сил, бажання негайно діяти та рухатися до мети. Марс перейшов на знак земного та правильного Козерога, що додає діям раціональності та поступовості.

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Цей тиждень ніби повертає нас до реальності. В січні ми переживали ще період минулого, зате тепер упевнено дивимося в майбутнє.

Гороскоп на сьогодні — 11 лютого 2022 — від астролога Юлії Мартиненко

Гороскоп на сьогодні 11 лютого 2022 року від астролога Юлії Мартиненко

Гороскоп на сьогодні — 11 лютого 2022 — каже: тебе чекає день роботи над особистими стосунками. Згадайте ситуації, які ви вже обговорювали з партнером 30 грудня, буде можливість переглянути рішення, дійти спільного знаменника. Меркурій в аспекті з Плутоном вимагає від нас навчитися відстоювати свою точку зору та домовлятися. Хто звик йти на поводу та в усьому погоджуватися – це ваш зірковий час. Наберіться сміливості, життя любить відповідальних та впевнених у собі.

Гороскоп на сьогодні 11 лютого 2022 року від астролога Юлії Мартиненко

Юлія Мартиненко, астролог, автор курсу «Астрологія як стиль життя» (@julie_martynenko)

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