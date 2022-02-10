Гороскоп на сьогодні 10 лютого 2022 року від астролога Юлії Мартиненко

Гороскоп на сьогодні — 10 лютого 2022 — вже на сайті Нового каналу! Читай прогноз на четвер від астролога Юлії Мартиненко (@julie_martynenko)

Другий тиждень лютого буде абсолютно не схожим на перший, адже нарешті планети Венера та Меркурій розпочали свій директний рух. Це відчує кожен: приплив сил, бажання негайно діяти та рухатися до мети. Марс перейшов на знак земного та правильного Козерога, що додає діям раціональності та поступовості.

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Цей тиждень ніби повертає нас до реальності. В січні ми переживали ще період минулого, зате тепер упевнено дивимося в майбутнє.

Гороскоп на сьогодні — 10 лютого 2022 — від астролога Юлії Мартиненко

Гороскоп на сьогодні — 10 лютого 2022 — каже: у першій половині дня можливі дискусії у роботі та особистому житті. Люди будуть схильні казати правду про те, що їм не подобається. Але в цьому є величезний плюс – можна сісти за стіл переговорів і разом продумати рішення. Головне, не реагуйте на швидкоплинні емоції агресії, використовуйте цей час для поліпшення своїх стосунків з оточуючими. Робота над помилками – чудова нагода без конфлікту вирішити негаразди.

У другій половині дня продуктивність буде високому рівні, а вечір четверга рекомендуємо провести в культурній обстановці. Завітайте на виставки, театри, кіно. Це додасть позитивних емоцій та спогадів у ваше життя.

Юлія Мартиненко, астролог, автор курсу «Астрологія як стиль життя» (@julie_martynenko)

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