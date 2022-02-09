Гороскоп на сьогодні 9 лютого 2022 року від астролога Юлії Мартиненко

Гороскоп на сьогодні — 9 лютого 2022 — вже на сайті Нового каналу! Читай прогноз на середу від астролога Юлії Мартиненко (@julie_martynenko)

Другий тиждень лютого буде абсолютно не схожим на перший, адже нарешті планети Венера та Меркурій розпочали свій директний рух. Це відчує кожен: приплив сил, бажання негайно діяти та рухатися до мети. Марс перейшов на знак земного та правильного Козерога, що додає діям раціональності та поступовості.

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Цей тиждень ніби повертає нас до реальності. В січні ми переживали ще період минулого, зате тепер упевнено дивимося в майбутнє.

Гороскоп на сьогодні — 9 лютого 2022 — від астролога Юлії Мартиненко

Гороскоп на сьогодні — 9 лютого 2022 — каже: в середу Місяць буде перебувати в знаку Близнюків, в аспекті з Меркурієм та Плутоном – що ідеально підходить для спілкування, початку навчання, курсів, переговорів, знайомств. Близнюки – легкий, повітряний знак, це додасть на день енергії сміху та позитивних емоцій.

Також рекомендуємо вирішити питання з роботою. Якщо ви давно хотіли поговорити з начальником про підвищення, або дізнатися більше про ваші успіхи на роботі чи в колективі – енергії дня будуть цьому супутні. Але легковажне середовище зовсім не підходить для серйозних розмов «до душі» – є ймовірність, що вас не почують чи проігнорують.

Юлія Мартиненко, астролог, автор курсу «Астрологія як стиль життя» (@julie_martynenko)

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