День святого Валентина: як провести, якщо ти без пари?

День святого Валентина для тих, хто без пари – нервовий період. Кругом романтичний флер, солодкі привітання, натовпи в магазинах і так багато акценту на любові, що трохи паморочиться в голові. Здається, що якщо ти один – то зовсім самотній. Але ж ми знаємо, що це зовсім не так.

Як провести День всіх закоханих, якщо ти без пари? Є варіанти! І зараз ми розповімо тобі всі явки і паролі.

Домашні посиденьки під Американське незалежне кіно

Зовсім не обов’язково сидіти і сумувати, що ти без пари. Влаштуй собі ідеальний вечір з американським незалежним кіно! Ці фільми завжди відрізняються від тих, які зняли в Голлівуді: тут інша стилістика зйомки, цікави кольори в кадрі, до того ж знімаються тут не завжди професійні актори.

Щоб ти краще зрозумів, що таке американське незалежне кіно, радимо переглянути такі стрічки: «Малголланд Драйв», «Червона ракета», «Звук металу», «Проект Флоріда», «Три білборди за межами Еббінґа, Міссурі».

День мрії

Перший варіант – взяти вихідний на роботі та махнути в інше місто! Але ми розуміємо, що через пандемію і складну ситуацію із захворюваністю, ти можеш не захотіти так ризикувати. Тому пропонуємо альтернативу – влаштувавши ідеальний день у своєму місті. Наприклад, прокинутися без будильника, сходити на масаж або тренування, поснідати в улюбленому кафе. Насолодитися кращим видом на засніжений Київ з оглядового майданчика ЦУМу і провести вечір з друзями за цікавими розмовами. Ідеальний день складається з простих речей, які надихають нас посміхатися і бути щасливішим.

У вас теж є цей список – ті нібито дрібні бажання, які ми часто залишаємо на потім. Їх черга настала!

Вечірній СПА-салон

Хоч 14 лютого це понеділок, але ти маєш право на відпочинок, щоб відчути себе гарною та розслабленою. Купи собі сертифікат на декілька годин СПА-массажу, поплавай у басейні та насолодись китайським чаєм наприкінці. В інтернеті ти знайдеш досить багато акційних пропозицій такого плану.

Якщо ж СПА-салон здається тобі дорогим задоволенням – влаштуй його в себе вдома. Прийми ванну, запали свічки, увімкни свою улюблену музику, завари смачний чай та наріж асорті з фруктів. Задоволення від вечора гарантуємо!

Куди поїхати на День святого Валентина

Вечірній марафон кінопрем’єр

Ще один варіант, як провести День Валентина самому та не сумувати – купи квитки на одразу декілька фільмів на один вечір! До 14 лютого вже вийде багато нових кінострічок, тож обрати буде з чого. Варіантами можуть стати комендія з Дженніфер Лопес «Вийди з мене» та українська комедія «Найкращі Вихідні». А взагалі, набагато більше варіантів знаходь у нашому матеріалі – що подивитися в лютому – кінопрем’єри 2022 року.

Поїздка до притулку для тварин

Якщо у тебе тане серце від виду бездомних тварин, ти можеш подарувати їм любов в День святого Валентина. Притулків десятки – гугли і вибирай той, що до душі. Якщо координатори-волонтери будуть вдячні корму і допомозі, то котики і собачки – увазі. Поганяти з радісними цуценятками по снігу, принести добро і перезавантажитися самій – класний відпочинок на 14 лютого.

Нехай вихідні пройдуть на всі 100%.

Фото – iStock

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