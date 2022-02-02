У лютому цього року дві особливі дати – 02.02.2022 та 22.02.2022. Ці дні дійсно мають особливу силу. І, щоб направити її у сприятливе та корисне для себе русло, треба розуміти, як цією силою користуватися. Фахівець із Західної Астрології Юлії Опалат (@juliaopalat) розповіла, що потрібно робити 2 лютого 2022 року, коли і як загадувати бажання і чи варто побоюватися впливу Ретроградного Меркурія.

– Ця дата має особливу силу, тому що сходиться відразу кілька факторів, – пояснює Юлія. – По-перше, Молодий місяць, і за справу беруться сильні енергії Місяця, що росте. По-друге, цього дня після 13:00 Місяць у Рибах, і це з’єднання сприяє роботі з підсвідомістю та загадуванню бажаного. По-третє, середою керує Меркурій, який відповідає за мислення.

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І ще один нумерологічний момент: 02.02.22 – це дзеркальна дата.

2+2+2+2+2+2=10.

1+0 = 1

Одиниця – число Сонця.

Це вказує на важливість внутрішнього стрижня та розвитку рішучості. Ключова фраза цифри 1 – “Я це можу зробити!”

Отже, як розуміти все вищенаписане

і що ж потрібно робити в середу 02.02.2022?

Відповідь проста: потрібно будувать плани та загадувати бажання.

Є кілька способів, як загадувати бажання 02.02.2022:

Можна написати список від руки

Можна вибрати Одне бажання та прописати його детально

Важливо відфільтрувати найважливіші, тому що Меркурій ще Ретроградний, і є шанс, що ви можете передумати згодом. А ймовірність, що бажання здійсниться, дуже висока!

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Ще одне: бажання має стосуватися саме вас – число 1 говорить про важливість особистості

Фразу цифри 1 “Я можу це зробити!” в ідеалі потрібно прокричати, засудити чи хоча б прошепотіти. До речі, цей ритуал можна виконати у форматі медитації, якщо вам так комфортніше.

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