Вихідні у лютому 2022: чи будуть додаткові вихідні

Скільки вихідних буде у лютому 2022 в Україні? Новорічні свята завершились, проте ж відпочивати від рооти все одно хочеться! Саме тому ми підготувати для тебе новину-нагадування. Читай і плануй свої вихідні у другому місяці 2022 року.

У лютому 2022 року на українців чекає 20 робочих днів і 8 вихідних. Додаткових вихідних, тобто державних свят, в цьому місяці не очікується. Але не забуваємо про приємні дати: Китайський Новий рік, День Святого Валентина та початок Масляної.

Отже, вихідні дні лютого 2022:

5, 6 – субота і неділя,

12, 13 – субота і неділя,

19, 20 – субота і неділя,

26, 27 – субота і неділя.

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