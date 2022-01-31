Гороскоп на лютий 2022 року з урахуванням ретроградного Меркурія за знаками зодіаку

Після відносно важкого січня із трьома ретроградними планетами, у лютому життя прискориться та піде на покращення. У багатьох з’явиться романтичний настрій та бажання проводити більше часу разом із половинкою, ймовірні доленосні знайомства та несподівані сюрпризи. Докладніше – у ексклюзивному гороскопі від спеціаліста з Західної Астрології Юлії Опалат (@juliaopalat) на лютий 2022 року з урахуванням ретроградного меркурію для всіх знаків зодіаку

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Гороскоп на лютий 2022 року з урахуванням ретроградного меркурію для знаків зодіаку ОВЕН

Найактивнішими сферами у лютому будуть сфера друзів, соцмереж та сфера кар’єри та статусу. Лютий стане місяцем, коли ви побачите ясніше картину майбутнього.

Молодий місяць 1 лютого торкнеться саме сфери друзів і соцмереж. Можливе нове знайомство, новий колектив (команда). Також у вас може з’явитися нова мрія та план її реалізації.

2 та 3 лютого – сприятливий аспект Венери у сфері статусу, кар’єри та досягнень. Він може раптово реалізувати ваше матеріальне бажання, дати поштовх у кар’єрі, принести несподіваний прибуток. Також можливий службовий роман.

4 лютого Меркурій нарешті перестане бути ретроградним у сфері друзів та соціальних мереж. На покращення підуть усі комунікації. Цього ж дня Сонце об’єднається із Сатурном у цьому ж секторі. Цей аспект накладе на вас певні зобов’язання та відповідальність з питань колективу, друзів, соцмереж та планів на майбутнє.

16 лютого станеться повний місяць у сфері романтики, творчості, бізнесу, задоволень, розваг, дітей. Енергія повні внесе ясність у ці питання, поставить крапку, завершить етап.

19 лютого Сонце увійде до найзагадковішого сектору: ізоляції, езотерики, далеких земель, завершення, таємниць. Ймовірно, ви захочете взяти перерву, щоби набратися сил. Це ідеальний період для ретриту, відвідування психолога, будь-яких очисних практик.

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У вашому випадку найактивнішою у лютому буде сфера закордону, подорожей, освіти, юридичних справ, удачі.

Молодий місяць 1 лютого торкнеться сфери кар’єри, статусу та досягнень. Імовірна нова робота, посада, новий начальник, шлюб чи розлучення та будь-які події, які вплинуть на ваш статус.

2-3 лютого сприятливий аспект Венери може принести несподіваний поворот у сфері закордону, навчання, удачі, вищих інстанцій. Ймовірно, несподівана подорож, знайомство з іноземцем, новим учителем, романтичне знайомство на навчанні, несподіване рішення суду.

4 лютого Меркурій розгорнеться у прямий рух теж у сфері закордону, навчання, удачі, вищих інстанцій. Тому можете сміливо вирушати у подорож чи починати вирішувати будь-які юридичні справи. Цього ж дня Сонце з’єднається із Сатурном у цьому ж секторі. Це поєднання накладе на вас певну відповідальність щодо навчання, юридичних та закордонних питань.

16 лютого – Повня у сфері сім’ї та житла. Вирішаться питання щодо нерухомості, ремонту або сім’ї. Енергія Місяця внесе ясність у ці питання, поставить крапку, завершить етап.

19 лютого Сонце увійде у сферу планів, соцмереж, друзів, вашої популярності у соціумі. У вас з’являться сили та енергія реалізовуватись: зустрічатися з друзями, активно вести блог, організовувати команду та бути лідером у колективі.

Гороскоп на лютий 2022 року з урахуванням ретроградного меркурію для знаків зодіаку БЛИЗНЮКИ

1 лютого настане Молодий місяць у сфері закордону, подорожей, освіти, юридичних справ, удачі. Нова енергія місяця привнесе щось нове з цих питань. Ймовірно, подорож, новини про просування вашої справи в суді, можуть з’явитися закордонні клієнти.

Меркурій нарешті розгорнеться у прямий рух 4 лютого у вашому секторі фінансів. Імовірний довгоочікуваний і навіть несподіваний прибуток, повернення боргу або соціальні виплати.

2-3 лютого гармонійний аспект Венери трапиться у цьому ж секторі грошей. Велика ймовірність несподіваного прибутку чи чудового збігу обставин, інсайту.

4 лютого Меркурій перестане бути Ретроградним і Сонце з’єднається з Сатурном у сфері закордону, подорожей, освіти. Імовірне відрядження по роботі або підписання контракту, початок навчання, угоди з іноземними клієнтами. Прискориться вирішення будь-яких питань щодо подорожей, закордонних справ, навчання або юридичних питань.

16 лютого станеться Повня у вашому секторі спілкування, транспортних засобів, комунікацій, курсів, родичів. Вона внесе ясність у питання, поставить крапку, завершить етап. Ви можете отримати важливу інформацію цього дня.

19 лютого Сонце увійде у сферу досягнень, кар’єри, соціального статусу та “висвітить” вас, ви станете помітними та популярними. У вас з’явиться багато енергії для активних дій у цій сфері. Ймовірно, підвищення, досягнення, успіх. Або новина про вашого начальника чи одного з батьків.

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У лютому великий фокус буде на фінанси.

1 лютого Молодий місяць привнесе нову енергію в цю сферу. Висока вірогідність зростання прибутку, інвестицій, надходження грошей ззовні, підвищення доходу вашого чоловіка чи дружини.

4 лютого після розвороту Меркурія піде прискорення у сфері шлюбу, відносин, бізнес-партнерства, угод.

Цього ж дня Сонце з’єднається із Сатурном у секторі фінансів, це накладе на вас певну відповідальність та зобов’язання. Ймовірно, ви візьмете кредит чи іпотеку.

15 лютого Меркурій увійде до цієї сфери фінансів. Піде прискорення з будь-яких фінансових питань. Благополучними будуть переговори та комунікації, підписання договорів. Також, ймовірно, ви підете на сеанси психотерапії або захопитеся іншими психотехніками. Також велика ймовірність зачаття.

16 лютого станеться Повня у сфері грошей, доходів, ресурсу. Воно “висвітить” ваш бюджет, вашу фінансову ситуацію. Може з’явитися або змінитися джерело доходу, новий клієнт. Ідеальний час для підвищення вартості своїх послуг.

19 лютого Сонце увійде до вашої сфери подорожей, міжнародних справ, освіти, видавництва, юридичних справ. Енергія сонця допоможе вам у вирішенні будь-яких питань цього напрямку.

Також дуже сприятливий аспект Юпітера до вашого знаку в лютому дасть успіх у будь-яких починаннях. Особливо пощастить тим, у кого день народження з 29 червня по 6 липня.

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У лютому найважливішою буде сфера шлюбу, стосунків, ділового партнерства.

Молодий місяць, який відбудеться 1 лютого по цьому сектору, принесе нові події: зустріч, контракт, домовленість. Ідеальний час для знайомств, початку стосунків, підписання контрактів. А підписання важливих договорів все-таки краще відкласти, доки Меркурій перестане бути ретро, ​​до 5 лютого.

До речі, Меркурій розгорнеться для вас у сфері найманої праці та здоров’я. У період ретроградності могли бути затримки у цих питаннях. Марс та Венера з’єднуються у лютому по цьому сектору. Це може принести службовий роман і загалом гармонію у сферах кар’єри та здоров’я.

Уран буде йти сектором кар’єри, досягнень і статусу і може принести несподіване підвищення, зміну кар’єри, зміни вашого становища.

4 лютого Сонце з’єднається із Сатурном у сфері шлюбу, відносин, ділового партнерства. Це може ознаменувати собою важливу угоду, нові обов’зки за договором і навіть укладання брака.

15 січня Меркурій теж перейде у цю сферу і пожвавить її, внесе енергію і підштовхне до просування.

16 лютого станеться Повня у вашому знаку Лева. Особливо його відчують ті Леви, які народилися 21 або 22 серпня. Відбудеться кульмінація щодо вашої особистості.

19 лютого Сонце увійде до сфери фінансів, інвестицій. Це віщує гарний прибуток.

Гороскоп на лютий 2022 року з урахуванням ретроградного меркурію для знаків зодіаку ДІВА

Теми роботи, здоров’я та режиму дня та домашніх тварин стануть основними у лютому.

Місяць розпочнеться з Молодика у цьому секторі. Він принесе вам новини з цих тем. Ті, хто шукали роботу, знайдуть її. Також можлива зміна режиму: дієта, спорт, відмова від шкідливих звичок. Сприятливий період для медичного обстеження.

У цій же сфері 4 лютого з’єднаються Сонце із Сатурном. Сатурн символізує обмеження та дисципліну. Тому тема зміни режиму у вигляді дієт, спорту, аскез (відмови від кави та цукру) буде для вас дуже сприятливою.

4 лютого Меркурій розгорнеться у прямий рух за вашим сектором кохання, романтики, творчості, бізнесу. Буде активний розвиток із цих тем. Тим більше тут ще об’єднаються Марс та Венера, які символізують чоловічий та жіночий початок та їх гармонію. Тому дуже ймовірна закоханість, спільний відпочинок, зачаття, гармонізація відносин чи бізнесу.

15 лютого Меркурій перейде до сфери роботи, здоров’я, режиму дня. Чекайте на новини з цих питань.

16 лютого станеться Повня у найзагадковішій сфері: таємниць, всього прихованого від нас, психології, закордону, ізоляції, визволення. Повня висвітить якусь таємницю або вирішення питання. Можливе вирішення питання з еміграцією, отримання інформації з архіву, інсайту. По цій повні ідеально гасити кредити, звільнятися від чого завгодно, наприклад, почистити простір, позбутися шкідливої ​​звички, завершити токсичні стосунки.

19 лютого Сонце перейде у ваш сектор шлюбу, стосунків, ділового партнерства. Ймовірне співробітництво та підписання важливого договору.

Уран по сфері закордону та освіти гармонійно аспектуватиме ваш знак. Налагодяться будь-які міжнародні, юридичні відносини та питання освіти. Особливо пощастить тим Дівам, у кого день народження 3 чи 4 вересня.

Гороскоп на лютий 2022 року з урахуванням ретроградного меркурію для знаків зодіаку ТЕРЕЗИ

Найактивнішою у лютому буде сфера кохання, романтики, творчості, бізнесу, дітей.

Вже 1 лютого тут відбудеться Молодий місяць. Високка ймовірність нового романтичного знайомства, новин щодо бізнесу, дітей або навіть вагітність. Тут же з’єднаються Сонце із Сатурном 4 лютого та привнесуть стабільність. Будь-які події з цих тем будуть символізувати довговічність, ґрунтовність та відповідальність.

4 лютого Меркурій розгорнеться у прямий рух у сфері нерухомості та сім’ї. Почнуть просуватися всі справи на ці теми. Тут весь місяць будуть у поєднанні Марс і Венера, що символізує гармонію.

А 15 лютого Меркурій перейде у сферу кохання, романтики, творчості, бізнесу, дітей та оживить її, принесе новину з цих тем.

16 лютого – Повня у сфері друзів, соціальних мереж, колективів, вашої популярності. Зазвичай Повня вносить ясність, ставить крапку, завершує етап. Ймовірно, вирішиться питання стосунків із друзями, вашого статусу в суспільстві, облікового запису в соцмережах, завершення групового проекту.

19 лютого Сонце увійде до сектору найманої роботи, здоров’я, щоденних обов’язків. Сонце дасть енергію активної діяльності, “висвітить” ситуацію зі здоров’ям

Гороскоп на лютий 2022 року з урахуванням ретроградного меркурію для знаків зодіаку СКОРПІОН

Молодий місяць 1 лютого наповнить новою енергією сферу нерухомості, місця проживання, сім’ї та батьків. Можливий переїзд, покупка квартири, початок ремонту, новини про батьків, “розширення” в сім’ї.

4 лютого Меркурій розгорнеться у прямий рух у секторі контактів, спілкування, техніки. Піде плутанина з цих тем. Венера та Марс посилять гармонію щодо цього сектору. Можна сміливо купувати курс навчання, вирушати у поїздку, купувати техніку чи машину.

Цього ж дня Сонце з’єднається із Сатурном у сфері нерухомості та місця проживання. Їхні енергії дадуть ґрунтовність, зобов’язання з цієї теми. Якесь питання вирішиться ґрунтовно та надовго.

15 лютого Меркурій також увійде до цього сектору та внесе активність на теми нерухомості. Імовірна угода купівлі-продажу, приїзд гостей до будинку та будь-які новини за темами дому та сім’ї.

16 лютого відбудеться Повня у сфері кар’єри, статусу, досягнень. Енергії повного Місяця внесуть ясність, поставлять крапку, завершать певний етап щодо кар’єри. Ймовірно, вирішиться питання з вашим підвищенням, закінчиться важливий проект або взагалі вирішите звільнитися.

19 лютого Сонце увійде до сфери кохання, романтики, хобі, бізнесу, дітей, розваг. Воно внесе енергію, “освітить” цю сферу. Імовірний навіть новий роман.

Несподіваний Уран теж “сколихне” сферу відносин, шлюбу та партнерства. У лютому вам не буде нудно.

Гороскоп на лютий 2022 року з урахуванням ретроградного меркурію для знаків зодіаку СТРІЛЕЦЬ

Молодий місяць 1 лютого відбудеться у сфері спілкування, контактів, поїздок, навчання. Він внесе нові енергії з цих тем. Чекайте на новини, поїздку, сміливо купуйте навчальний курс, машину та техніку. Але зачекайте 4 лютого, коли Меркурій перестане бути Ретроградним.

А розгорнеться він у прямий рух у вашому секторі грошей. Усі фінансові питання нарешті зрушать з місця. З’явиться нове джерело доходу, повернуть борг, однозначно буде прибуток та зиск. Тут будуть Венера і Марс, вони ще сильніше гармонізують сферу грошей.

Цього ж дня 4 лютого Сонце з’єднається із Сатурном у сфері спілкування, контактів, поїздок, навчання, техніки, братів та сестер. Відбудеться подія “стабільно і надовго”. Сатурн зобов’яже вас взяти відповідальність. Сюди 15 лютого приєднається Меркурій. Тому висока вірогідність поїздки, отримання листа, новини, оформлення покупки, зустрічі з ріднею.

16 лютого відбудеться Повня в секторі подорожей, міжнародних та юридичних справ, навчання, освіти. Повня зазвичай завершує, ставить крапку, вносить ясність. Ідеальний період для викладання, публікації, запуску свого курсу та самореклами. Найсильніше відчують цей повний місяць ті Стрільці, які народилися з 17-21 грудня.

19 лютого Сонце сповнить енергією сферу будинку, нерухомості, сім’ї. У вас з’явиться бажання бути активними на ці теми. Тут же Юпітер допоможе вам у вирішенні будь-яких питань нерухомості. Ймовірно, навіть “розширення” сім’ї. Особливо пощастить тим Стрільцям, хто народився у перший тиждень грудня.

Гороскоп на лютий 2022 року з урахуванням ретроградного меркурію для знаків зодіаку КОЗЕРІГ

Основною темою лютого стануть фінанси, відносини, нове коло знайомств.

Молодий місяць 1 лютого трапиться саме у сфері грошей. Енергія нового місяця принесе новину з фінансових питань, яка дасть прибуток.

4 лютого Меркурій повернеться до директної фази. До цього він був ретроградним якраз у знаку Козерога, і особливо сильно ви могли відчувати саме його витівки. Після 4 лютого можна сміливо планувати будь-які справи.

Цього ж дня Сонце з’єднається з вашим управителем Сатурном у секторі фінансів. Це внесе ґрунтовність та стабільність, але й зобов’яже вас взяти відповідальність. Наприклад, вас підвищать на посаді, ви відкриєте бізнес чи візьмете кредит.

15 лютого Меркурій приєднається до цієї ж сфери. Чекайте на новини щодо фінансів.

Повня 16 лютого теж “висвітить” тему фінансів! Енергія місяця внесе ясність у фінансові відносини.

19 лютого Сонце увійде до сфери контактів, поїздок, спілкування, навчання, братів та сестер. Сонце дасть енергію реалізації цих тем. Також Юпітер у цій сфері зробить гармонійний аспект до знаку Козерога. Ймовірно розширення кола знайомств, збільшення кількості передплатників, можливостей або придбання елітної техніки та машини.

Весь лютий Венера та Марс будуть у вашому знаку у сфері відносин та гармонізують будь-які види відносин: ділові та особисті.

Гороскоп на лютий 2022 року з урахуванням ретроградного меркурію для знаків зодіаку ВОДОЛІЙ

Молодий місяць 1 лютого у вашому знаку принесе нові енергії у ваше життя. Воно ознаменує новий етап, нові знайомства, нових вас.

4 лютого Меркурій розгорнеться у прямий рух найзагадковішим сектором гороскопу: сектором таємниць, завершення, еміграції, ізоляції, психології. Цей розворот ознаменує завершення якогось життєвого етапу, вирішення завдань, вихід із ізоляції, інсайти.

Цього ж дня Сонце з’єднається з вашим управителем Сатурном у сфері вашої особистості. Ця подія покладе на вас певні зобов’язання, наприклад щодо кар’єри або зміни соціального статусу (шлюб, народження дитини).

15 лютого Меркурій приєднається сюди ж до сектору вашої особистості та активізує все, що стосується особисто вас, вашого особистого бренду та прояву у світі.

16 лютого Повний місяць у секторі шлюбу, відносин, ділового партнерства внесе ясність, “висвітить” якусь ситуацію з цих тем. Ймовірно ухвалення важливого рішення: пропозиція руки та серця, розлучення, розірвання договору або навпаки довгоочікувана згода.

19 лютого Сонце пожвавить сферу фінансів. Чекайте на прибуток. Ідеальний час для підвищення цін на свої послуги. Юпітер теж розширить фінансові можливості.

Уран у лютому йтиме сектором нерухомості та сім’ї та внесе несподіванки та сюрпризи у ці теми.

Гороскоп на лютий 2022 року з урахуванням ретроградного меркурію для знаків зодіаку РИБИ

Лютий розпочнеться з Молодика у сфері еміграції, ізоляції, таємниць, езотерики. Ймовірні подорож, ретріт, старт занурення в езотеричні вчення чи психотерапію, старт оформлення документів на еміграцію.

4 лютого Меркурій розгорнеться у прямий рух сектором друзів і соцмереж. На ці теми почнуть вирішуватися всі питання, які гальмувалися по Ретро фазі. Тут же будуть у поєднанні Марс та Венера, вони внесуть остаточну гармонію. Ймовірне доленосне знайомство через друзів або соцмережі, у вас може з’явитися нове коло спілкування.

Сонце з’єднається із Сатурном у секторі таємниць, езотерики, ізоляції та еміграції. Ймовірно, отримання документа на еміграцію або старт постійних сеансів з психологом. Або з’явиться потреба відвідувати родичів у лікарні. Будь-яка подія на ці теми, яка вас зобов’яже взяти відповідальність і проявити дисципліну.

15 лютого Меркурій увійде до цього ж сектору. Тут ймовірно подорож, знову ж таки сеанси з психології, адже Меркурій символізує мислення.

16 лютого – Повня у вашому секторі роботи, здоров’я, режиму. Енергії повного місяця “висвітлять” проблеми з цих тем або навпаки, ви приймете важливе рішення, яке розставить все на свої місця.

19 лютого Сонце увійде у ваш знак! Це ознаменує собою новий етап у вашому житті, у вас з’явиться більше енергії та радості. Тут також буде і Юпітер, який принесе удачу та нові можливості на тему вашої особистості та популярності. Особливо відчують щедру руку Юпітера Риби, які народилися з 26 лютого по 4 березня.

Юлія Опалат, спеціаліст із Західної Астрології (@juliaopalat)

Ми гарантуємо, що період ретроградності мине значно легше, якщо ти будеш сприймати всі перешкоди з гумором, як гру планети, озброївшись порадами нашого астролога.

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