Що чекає на Україну у 2022 році? Це одне з головних запитань, яке крутиться в голові мало не в кожного українця після гучного святкування 30-го Дня Незалежності України. Нам також кортить дізнатися, яким буде наступний рік для нашої неньки, і тому ми вирішили зробити свій гороскоп для України на картах Таро й поділитися ним з вами.

Отже, після запиту про долю України у 2022 році нам випало три карти Таро – Правосуддя, Королева Мечів та Колісниця.

Карта Правосуддя у гороскопі для України на 2022 рік вказує на те, що на нас чекає непідкупне й неупереджене правосуддя. Фактично, настане Ера суворої справедливості, яка завжди так потрібна у будь-якій державі. Карта говорить про те, що українці нарешті отримають те, на що заслуговують, результат їхньої праці окупиться справедливо та відповідно до закону. Це божественна справедливість, на противагу людському суду абсолютно непідкупна й абсолютно об’єктивна. Вона протистоїть людському правосуддю, яке піддається впливу, особистим вподобанням чи просто обмеженій здатності людей відрізнити правду від брехні.

Королева Мечів у гороскопі для України на новий 2022 рік означає жінку, яка має владу й авторитет, а також намір використовувати їх для досягнення власних цілей. Такою і є сучасна Україна. Швидше за все, карта вказує на певну особистість у майбутній історії. Іншим її значенням також є втрата. Воно й не дивно, адже мирного неба над Україною, на жаль, поки що немає.

Але є в гороскопі для України й карта Колісниці. Вона вказує на те, що таки знайдуться сили, рішучість та відвага побороти протиріччя та суперників. Як бойова колісниця знищує ворожі сили, так і Колісниця Таро символізує перемогу над усіма, хто проти нас. Усі вороги будуть подолані, всі наміри здійсняться, ніщо не завадить нашому шляху до успіху.

Віримо в Україну, її силу, велич та непереможність!

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