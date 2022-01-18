Любовний гороскоп на січень 2022 для всіх знаків зодіаку

Чого чекати у стосунках в січні 2022 року? Які сюрпризи на любовному фронті приготували для вас зірки? Відповіді на всі питання шукайте в нашому любовному гороскопі для всіх знаків зодіаку на січень 2022!

Гороскоп на 2022 рік для усіх знаків Зодіаку

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Любовний гороскоп на січень 2022: Овен (21 березня – 20 квітня)

Січень обіцяє багато перемог (особливо на любовному фронті!), але за умови, якщо за них ти гарненько поборешься. Так що будьте готові до серйозного поєдинку, тим більше, що на кону величезний приз – Любов! На ринг виходить Білий Щурик, хто кого?

Це цікаво: Овни – єдиний знак зодіаку, який найчастіше в щось «влипає». Вони просто гуру курйозів і безглуздих ситуацій, причому цей феномен астрологи досі ніяк не можуть пояснити!

Любовний гороскоп на січень 2022: Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельці, сподіваюся, не потрібно вам пояснювати, що прийшла пора згортати гори і боротися за свою любов? Довірся своїй інтуїції та йди напролом, адже у тебе, нарешті, з’явився шанс підкорити ТУ САМУ вершину. В іншому випадку за свою лінь будеш покарана самотністю і легкої депресією.

Це цікаво: У Тельців – найяскравіша міміка. Це – комік, пародист і актор в одній особі. Так що я розповідаю, ти просто понаблюдай за ним під час його чергових жартівливих історій і сама все зрозумієш!

Любовний гороскоп на січень 2022: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Хто-хто, а Близнюки почнуть рік з вогником! Це може бути легка спалах почуттів або спопеляюче полум’я пристрасті. Залиш в році, що минає всі проблеми, і почни 2022 й з чистого аркуша! У всіх казках за поганим приходить хороше, а в фіналі в принцесу закохується прекрасний принц. Натяк зрозуміла? Чекай судженого!

Це цікаво: Настрій Близнюків безпосередньо залежить від погоди, причому завжди. Їх божевільну усмішку з легкістю може змити навіть самий невеликий дощ. Але тут головне – пам’ятати: «найважливіше – погода в домі, а все інше – суєта».

Любовний гороскоп на січень 2022: Рак (22 червня – 22 липня)

Обережно, ризикуєш по вуха закохатися. А ще тобі ну ніяк не уникнути відмінного відпочинку, безлічі нових приємних знайомств, моря позитиву і океану везіння. Коротше, січень буде крутим, готуйся!

Це цікаво: Раки – затяті сім’янини. Всі приказки про будинок, як, наприклад: «У гостях добре, а вдома краще», виключно про них.

Любовний гороскоп на січень 2022: Лев (23 липня – 22 серпня)

Леви, озирніться по сторонах! Десь зовсім поруч колишеться хвіст удачі, тобі залишилося тільки його зловити. На любовному фронті все буде стабільно добре, а тим Левам, які знаходяться в активному пошуку, рекомендуємо звернути увагу на нового знайомого!

Це цікаво: У довгих чергах ти дуже рідко зможеш зустріти Льва, вони просто ненавидять чекати.

Любовний гороскоп на січень 2022: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Тобі просто все будуть заздрити! Все настільки вдало складеться в січні, що тобі буде здаватися, що це сон. Але ні, це цілком собі реальна реальність 🙂 Тож насолоджуйся, закохувався і не бійся говорити про свої почуття!

Це цікаво: Ось парадокс! Союз між Дівою-чоловіком і Дівою-жінкою неможливий, зазвичай вони просто терпіти не можуть один одного.

Любовний гороскоп на січень 2022: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Що найголовніше в хорошому вині? Правильно, витримка! Ось так і Терезам в січні треба повчитися стримувати свої емоції, і це стосується не тільки конфліктних ситуацій у відносинах. На роботі теж постарайся ні з ким не сперечатися, особливо – з керівництвом! Ти можеш отримати пропозицію руки і серця, але замість: «ТАК, ЗВИЧАЙНО!», відкинь всі емоції, і спершу гарненько подумай.

Це цікаво: І не намагайся, Ваги ти точно не переспориш. Ці люди можуть довести навіть те, в чому самі не були впевнені.

Любовний гороскоп на січень 2022: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Скорпіони, недбалість – явно не ваш супутник в січні. Якщо хочеш досягти вершин, єдина порада – це максимум працюй і мінімум відпочивай. Працюй над відносинами: і над стабільними, і над тими, які тільки зароджуються! Ніхто не говорить, що буде легко, але результат тебе порадує і дуже скоро.

Це цікаво: Скорпіонам потрібно йти в шпигуни! Їх обличчя в будь-який, навіть самої екстремальної ситуації, ніколи не відображає справжніх емоцій.

Любовний гороскоп на січень 2022: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Стрільці, озирніться навколо! Щурик піднесла вам щастя на блюдечку. А ще в запропонованому нею меню можна розглянути нову любов, велике везіння і несподіваний прибуток. Хіба такі сюрпризи – не відмінний старт в новому році?

Це цікаво: За статистикою, Стрільці – найакуратніші водії. І це – великий парадокс, з огляду на їх емоційність і непосидючість.

Любовний гороскоп на січень 2022: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Січень – це час винахідливості! Скільки б цей підступний місяць ні приніс нежданих випробувань, ти обов’язково викрутишся, причому в ще більш вдалу сторону. Собака, може, і буде спочатку кусатися, але підхід до неї точно ти знайдеш, і вона у відповідь подарує тобі і ласку, і затишок, і любов!

Це цікаво: Козероги – великі експериментатори, причому і в готуванні, і в харчуванні, і в зовнішньому вигляді. Якщо ти колись зустрінеш дівчину, яка раз на тиждень змінює колір волосся, не дивуйся, вона просто – Козеріг.

Любовний гороскоп на січень 2022: Водолій (21 січня 18 лютого)

Водоліям нудьгувати на початку року точно не доведеться. Причому січня ти можеш сміливо обвести червоним фломастером в календарі: фортуна на твоєму боці, а значить, круті зміни не за горами! Чи не озирайся на відносини, які залишилися в 2022-м, новий рік приготував для тебе таку любов, якої ще не було в твоєму житті!

Це цікаво: Водоліям сняться максимально реалістичні сни, в яких вони можуть відчувати запахи, смаки і навіть біль. Саме тому вони часто плутають сни і реальне життя.

Любовний гороскоп на січень 2022: Риби (19 лютого – 20 березня)

Риби, ви будете просто купатися в успіху! Січень понесе тебе по абсолютно новому руху, де виявиться багато шансів для кар’єрного зростання і несподіваних романтичних зустрічей. Тільки головне – не забудь надіти рятувальний жилет, а то є ризик потонути в своє щастя. 🙂

Це цікаво: Риби – це великі фантазери. Вони живуть у своєму вигаданому світі, де все ідеально і максимально «не так, як у всіх».

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