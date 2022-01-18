Ворожіння на Водохреща 2022: на судженого, на заміжжя і на майбутнє

Ворожіння на Водохрещу – популярний звичай. Адже всім нам часом хочеться зазирнути у своє майбутнє. Як же проводити подібні ритуали, щоб усе збувалося? Ми знаємо, й готові поділитися цією інформацією з тобою. Читай, як ворожити на Водохрещу 2022 на нареченого, на заміжжя та на майбутнє

В Ізраїлі на Водохреща випускають голубів, як символ Святого Духа. В Італії тисячі людей переодягаються у бабусь і носять по вулицях мішки, набиті тканиною і подарунками для дітей. В Україні всі занурюються в крижану ополонку, а деякі ще й ворожать! Причому способів дізнатися майбутнє існує так багато, що можна просто розгубитися. Ми підготували для тебе ТОП-5 найпопулярніших, правдивих і, що найголовніше, нескладних способів ворожіння. Обери для себе ідеальний варіант і, можливо, ти нарешті отримаєш відповідь на питання, які так довго хвилювали тебе!

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Коли Водохреща у 2022 році

Водохреща, за сучасним юліанським календарем, святкується 19 січня. У 2022 році ця дата випадає на середу.

Ворожіння на Водохреща 2022: На яєчному жовтку

Це ворожіння не даремно користується великою популярністю, адже воно не вимагає особливих витрат, зусиль і, вже тим більше, складних обрядів. Просто візьми одне яйце, набери в чашку води і вилий туди білок. Після заховай це «зілля» на три години в затишне містечко, щоб потім, коли білок згорнеться, побачити по малюнку, що утворився, своє майбутнє. А ось як трактувати білковий «візерунок», залежить тільки від твоєї фантазії. І головне – не підглядай! 🙂

Ворожіння на Водохреща 2022: На віщий сон

Поки дехто вішає у спальні пастку для снів, ми будемо сни закликати, причому не звичайні, а віщі! Для цього перед тим, як заснути, вимови вголос магічну фразу «Святий Самсон, покажи святковий сон!» і подумай про те, що саме хочеш дізнатися. Є багато варіантів: як виглядає твій суджений, скільки у тебе буде дітей або коли ти вийдеш заміж. Найголовніше – після цих слів ні з ким не розмовляти і постаратися заснути якомога швидше.

Ворожіння на Водохреща 2022: На майбутнє по трьом речам

Щоб дізнатися, що саме чекає на тебе в наступному році, особливо на любовному фронті, візьми лише три речі: шапку, шматочок хліба і будь-який дерев’яний предмет. Їх склади в загальну ємність і гарненько перемішай. Потім закрий очі, зроби рукою рівно три оберти навколо ємності і дістань перший-ліпший предмет:

– шапка обіцяє швидке заміжжя

– хліб – ходити тобі «в дівках» цей рік

– дерево – до неприємностей

Ворожіння на Водохреща 2022: На майбутнє по тіні від спаленого паперу

У Водохресну ніч в абсолютній темряві поклади на блюдце аркуш паперу і підпали його. Далі уважно дивись на тінь, яку буде утворювати вогонь. Постарайся «прочитати» його послання, адже за повір’ями те, що він покаже, чекає на тебе вже зовсім скоро. Трактувати тіньові візерунки тобі допоможе твоя фантазія!

Ворожіння на Водохреща 2022: Ворожіння на рік по чарках

І наш топ закриває ворожіння, яке допоможе тобі дізнатися про майбутні події на весь рік вперед! Візьми шість чарок і в кожну з них налий трохи води, а після поклади по одному предмету: монетку, сіль, цукор, шматочок хліба, обручку і сірник. Під час обряду примовляй: «Сіль – до сліз, цукор – до життя солодкої, хліб – до ситості, монета – до багатства, обручка – до весілля, а сірник – до дитини». Після цього перемішай чарки і з закритими очима доторкнися до однієї з них. Що виявиться всередині цієї чарки, того і чекай наступного року!

Фото: IStock