Водохреща – ідеальний час для того, щоб загадувати бажання. Уважають, що все, задумане цього дня, точно справдиться. І перш ніж загадати ТЕ НАЙЗАПОВІТНІШЕ, треба знати чотири головних правила. Перше – це безпомильне формулювання, адже від нього залежить, що саме ти в підсумку дістанеш, тому кажи все в теперішньому часі й не обмежуй своєї мрії термінами. Далі – пункт «Почуття VS Розум»: бажай того, чого щиро хоче твоє серце, навіть якщо мозок каже про те, що це – неможливо! Третє правило: «ні – негативу», твої бажання мусять бути тільки на добро й у жодному разі не скеровані на те, щоб завдати комусь шкоди. І останнє: не залучай до своїх бажань інших, за повір’ям, це може їм тільки нашкодити!

Отож, із головними правилами загадувати бажання ми собі раду дали, тепер перейдімо до найцікавішої частини:

12 бажань

Наш ТОП не дарма відкриває цей спосіб, адже завдяки йому ти зможеш дізнатися, які три бажання з твого довгого переліку обов’язково здійсняться вже цього року! Для цього на 12-ти аркушиках напиши всі свої мрії та плани і перед сном поклади їх під подушку. А вранці витягни перші три, що потраплять під руку. Саме ці бажання точно найближчим часом збудуться!

Водохресна вода

Оскільки вода – це взагалі найголовніший символ Водохреща, без неї, загадуючи бажання, ми точно не обійдемося, тим більше, якщо існує один надзвичайно цікавий спосіб. Освячену святу воду постав на вікно і, як тілько вона почне трохи підмерзати, вибіжи на вулицю й, дивлячись у небо, тричі промов своє бажання. Опісля води цієї ні в якому разі не виливай, а перелий у пляшечку й тримай як оберіг.

Вода й монетка

Іще один цікавий і дієвий спосіб із водою: пізно ввечері в склянку налий води, кинь у неї срібну монетку й прошепочи тричі своє бажання. Важливо поставити склянку так, щоби місяшне світло відбивалось у воді. Після цього вийди з дому, воду вилий, а монетку сховай у такому місці, де її точно ніхто не знайде!

Занурення в ополонку

Якщо ти безстрашна й готова на Водохреща зануритися в крижану ополонку, тоді лови ще один спосіб: під час поринання у воду подумай, про що мрієш. А щоби своє прохання, так би мовити, «закріпити», наступного дня вийди на вулицю й повторно промов своє бажання.

Таємниці бабусь

А цей спосіб ми позичили в наших бабусь і прабабусь. Це, радше, не метод загадати бажання, а магічний обряд для привертання та збереження молодості й жіночої краси. У ніч проти Водохреща набери в склянку води, а на дно поклади маленьке люстерко, через яке ти дивитимешся на своє відображення. Потім розглянь усі свої недоліки та, якщо є, зморшки, а далі, уявляючи, як вода забирає це все з твого обличчя, вмийся тричі. Наприкінці обряду обов’язково попроси у води краси, молодості та здоров’я.

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Горішки

Якщо тобі кортить дізнатися, чи справдиться те, про що мрієш, існує один навдивовижу простий спосіб. У ніч проти 19 січня загадай бажання й візьми пригорщу горішків (можна насіння, горошинок тощо). Висип їх на стіл і полічи. Якщо парна кількість – бажання здійсниться, непарна – ні.

Книга долі

18 січня, у водохресний вечір, візьми в руки першу ліпшу книгу, загадай бажання й назви будь-які номер сторінки та номер рядка згори або знизу. Відтак відкрий і прочитай текст, що міститься в книзі на місці, яке ти задумала: ці рядки стануть «порадою згори», аби твоє бажання здійснилося!

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