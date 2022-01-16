Найголовніше питання, що виникає в кожного напередодні свята Водохреща – де скупатися в Києві? І добре, якщо ти відважна, смілива і мрієш пірнути в крижану ополонку. А як же бути, коли поки ти не готова до таких водяних процедур, але хочеш долучитися до традиційного святкування? Ми вирішили допомогти тобі поєднати приємне з корисним і зібрали перелік місць, де можна не тільки скупнутися, а й добре побавитись.

Оболонська набережна

Коли: 19 січня, 12:00

Де: вул. Прирічна, 5а

Тут щороку, 19 січня, рівно о 12:00 освячують воду Дніпра. На тебе чекають і традиційна ополонка, і класичні обряди хрещення і навіть теплі прихистки, аби в них зігрітися. А безпеки купальників і купальниць цілий день пильнуватиме рятувальна служба.

Гідропарк

Коли: 19 січня, від 14:00

Де: Гідропарк

Мабуть що, це – чи не найпопулярніше місце святкувати Водохреща. 19 січня тут можна навіть зустріти відомих людей, що занурюються в ополонку. Освячують воду в Гідропарку о 14:00, для відвідувачів також будуть доступні кабінки для переодягання.

Мамаєва слобода

Коли: 19 cічня

Де: вул. Михайла Донця, 2

Тут святкування почнуть з самого ранку. О 07:00 пройде літургія в церкви Пресвятої Богородиці. О 09:00 – хресний хід з освяченням води в озері Красавіца, після чого всі бажаючі зможуть скупатися в ополонці!

X-Park

Коли: 19 січня

Де: парк Дружби народів

В X-Park’у ти можеш не тільки поринути в крижану купіль, напитися смашного глинтвейну й досхочу попаритися в сауні, а навіть позмагатися в традиційних «МоржіFest». Найспритніших, найсміливіших і, головне, найзагартованіших очікує безліч конкурсів, активнощів і призів!

Музей «Пирогово»

Коли: 19 січня, від 10:00

Де: Музей народної архітектури й побуту України

Кияни залюбки відвідують це місце на Водохрища щонайменше тому, що тут максимально чітко дотримуюються всіх традицій свята. До речі, крім цього, тут щроку влаштовують розважальну програму: цікаве й незвичайне видовище. Тобі сподобається!

Парк «Київська Русь»

Коли: 19 січня, від 16:30

Де: с. Копачів

Ну а в парку «Київська Русь» на тебе чекає святкова театралізована програма! Тут ти дізнаєшся про історію Ордану, побачиш усілякі традиційні обряди, костюмовану виставу й багато чого іншого. А на фудкорті на тебе чекають смашні національні страви та ріки глинтвейну.

Водохрища в «Феофанії»

Коли: 19 січня, 8:00

Де: вул. Академіка Лебедева

Від самого ранку тут проведуть обряд святкового купання. Тим часом підходи до ополонок застелять соломою, а поруч працюватимуть кабінки для переодягання та альтанки з зігріванням. А ще на Ордана в «Феофанії» на тебе чекає гастрономічний сюрприз, що його організатори поки тримають у таємниці!

До речі, якщо на Різдво люди вітають одне одного словами: «Христос народжується, а відповідають: «Славімо його», то на Водохреща вітання таке: «Христос хрищається», а відповідь: «На річці Йордані».

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