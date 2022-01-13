Як приготувати смачний скраб для губ у домашніх умовах

Усім знайоме відчуття, коли губки обвітрюються і починають лущитися і тріскатися. Не дуже приємно, правда? Щоб уберегти ніжну шкіру губ від негативного впливу холодного вітру і морозів, за нею слід ретельно доглядати. Наприклад, регулярно скрабувати!

У кожної дівчини в косметичці лежить гігієнічна помадка або бальзам, які зволожують і живлять губи. Але для того, щоб в осінньо-зимовий період шкіра губ залишалася ніжною і не лущилася, їх мало! М’який скраб – це той засіб, який не лише позбавить тебе від уже розпочатого лущення, а й вбереже твої губи від пересихання і тріскання.

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Звісно, для губ не підійде звичайний скраб для обличчя або тіла. Тому ми знайшли для тебе кілька рецептів м’якого скрабу, які ідеально підійдуть для ніжної шкіри губ.

Рецепт №1. М’ятний.

Змішайте 1/4 склянки цукру, кілька крапель м’ятного масла, 1 ст. л. меду і 1 ст. л. оливкової олії. Долий у суміш трохи води, щоб у результаті вийшла м’яка паста. Готовим скрабом м’яко протри губки.

Рецепт №2. Медовий.

Змішай 1 ч.л. меду і 1 ч.л. харчової соди, ретельно перемішай до однорідної консистенції. Нанеси скраб на губи і залиш на кілька хвилин. Акуратно змий теплою водою і промокни губи сухою серветкою. Наостанок нанеси оливкову олію для зволоження.

Простий рецепт домашнього бальзаму для губ

Рецепт №3. Цукровий

Змішай 2 ст. л. білого або коричневого цукру з 1/2 ч. л. оливкової олії. Занур палець у суміш і втирай її в губи масажними рухами протягом 10-15 секунд. Змий скраб теплою водою і нанеси на губи вазелін або зволожувальний бальзам.

Перед нанесенням будь-якого зі скрабів підготуй губки. Намочи ганчірочку в гарячій воді, відіжми і поклади її на губи на 3-5 хвилин. Таким чином шкіра на губах і навколо них зволожиться і ефективність впливу скрабу збільшитися в кілька разів!

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