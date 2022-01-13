Старий Новий рік – ще одна прекрасна можливість зібратися родиною та привітати одне одного зі святами. Привітання зі Старим Новим роком своїми словами – найкраще рішення, адже текст не сприйматиметься, як спам. Не знаєте, що б таке написати? Ми допоможемо! Обирай найдушевніше поздоровлення зі Старим Новим роком 2022 у прозі просто зараз.

Старий Новий рік 2022: привітання у віршах

Привітання зі Старим Новим роком 2022 у прозі

Вітаю зі Старим Новим роком. Нехай добре завершиться твоя стара історія та щасливо почнеться нова сторінка у житті.

Бажаю у 2022 яскравих моментів, як святкова ялинка та незгасної любові та надії, наче зірочки у небі. Зі святом!

Старий Новий рік 2022: привітання у прозі

Сьогодні нам випав унікальний шанс відсвяткувати Новий Рік ще раз. Ще раз побажати одне одному добра, любові і добра.

Хочу побажати від щирого серця, щоб усі дні цього року ви почувалися щасливими, радісними, повними сил і бажання жити.

Нехай цього новорічного настрою та яскравих емоцій вистачить на цілий рік!

Старий Новий рік 2022: привітання у прозі

Вітаю зі Старим Новим роком та хочу побажати –

залишити весь сум у 2021, а в новий рік взяти із собою велику вдачу та спрагу до перемоги.

Нехай щастить у 2022, нехай вдається все, нехай трапляються справжні дива!

Старий Новий рік 2022: привітання у прозі

Зі Старим Новим роком! Хай він стане для вас та вашої сім’ї щасливим. Хай сумні думки та образи залишаться у минулому.

Бажаю, щоб 2022 рік дав можливість для розвитку та нових звершень та виділив час на міцні обійми із близькими!

Старий Новий рік 2022: привітання у прозі

Приймайте вітання в Старий Новий рік! Це чудовий привід закріпити побажання, що були сказані в новорічну ніч, і додати нові! Всі вони тепер обов’язково збудуться!

Зі святом! Хай 2022 рік буде для вас успішним!

Фото: IStock