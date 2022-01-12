Ворожіння на Старий Новий рік – улюблене заняття багатьох дівчат під час святок. Хто ж відмовиться від можливості дізнатися щось новеньке про свого судженого, про заміжжя і про долю в цілому? Ми підібрали ТОП – 10 ворожінь для любителів містичних веселощів. Швидше вивчай, щоб встигнути підготувати все необхідне.

Ворожіння на Водохреща 2022: на судженого, на заміжжя і на майбутнє

Ворожіння зі свічкою та папером

За допомогою цього методу ворожити можна лише раз за рік – у ніч із 13 на 14 січня. Опівночі запали свічку і промов заповітні слова: «Я відкрита небесам й знаку чекаю. Старий Рік, Новий Рік, що мені щастя принесе?» Потім візьми чистий аркуш і проведи над полум’ям за годинниковою стрілкою одне коло. За повір’ями, свічка має намалювати твоє майбутнє:

– якщо ти змогла роздивитися щось, пов’язане з природою, – рік пройде у подорожах,

– парні предмети і тварини – до кохання,

– сходи, предмети квадратної форми та гроші – незабаром ти непогано заробиш і піднімешся по кар’єрних сходах,

– листок загорівся – вищі сили тебе застерігають про небезпеку, ти ризикуєш через власну необачність втратити те, щось тобі дороге.

Важливий момент: у кінці обов’язково подякуй свічці за допомогу й загаси її (вона у жодному разі не повинна догоріти сама).

Ворожіння на яблуках

А тепер допоможемо дівчатам, які не можуть визначитися з кандидатурою потенційного нареченого. Просто візьми стільки яблук, скільки у тебе залицяльників, причому на кожному з них надряпай ім’я. Потім зайди у темну кімнату й повільно від кожного яблука відкуси по шматочку. Яке з них виявиться найсолодшим, тому й бути твоїм судженим.

Ворожіння на рушнику

Цей спосіб ворожіння розповість, чи зможеш ти цього року приміряти весільну сукню. Вночі повісь на вулиці рушник, примовляючи: «Суджений, ряджений, прийди до мене й витрись». Якщо на ранок він виявиться вологим, у новому році чекай освідчення. Сухий же говорить про те, що тобі все ж варто відкласти думки про весілля ще на рік.

Але зауваж, працює таке ворожіння лише у суху погоду 🙂

Ворожіння з ланцюжком

Дочекайся, поки всі заснуть, стань у центрі кімнати й потри долонями золотий ланцюжок. Після цього візьми його у праву руку, потряси і кинь на підлогу:

– якщо ланцюжок впав у вигляді кола – тебе чекають погані новини,

– пряма лінія – фортуна на твоєму боці,

– вузол говорить про хвороби,

– трикутник – про кохання.

Ворожіння із дзеркалом

Якщо ти готова полоскотати нерви, тоді пропонуємо наймістичніше ворожіння. Ти зможеш не лише побачити свого судженого на власні очі, а й зв’язатися з потойбічним світом! Готова? Рівно опівночі в абсолютній темряві сядь зі свічкою перед дзеркалом і уважно дивись у нього. Приблизно через 5 хвилин з’явиться твій суджений. Але не поспішай бігти до нього з обіймами, адже насправді це буде потойбічна сила, яка прийняла вигляд твого майбутнього чоловіка. Після цього відразу промов «чур мене!», щоб зображення зникло, інакше ризикуєш наразитися на неприємності.

Ворожіння на іменах

Ну а цей спосіб безпечніший! Після заходу сонця в ніч з 13 на 14 січня вийди на вулицю і запитай ім’я у першого зустрічного чоловіка. За повір’ями, так зватимуть твого судженого.

Ворожіння на варениках

Готова до кулінарних подвигів? Виявляється, під час готування ти ще й поворожити на долю можеш, так би мовити… поєднати приємне з корисним! За повір’ями, перед настанням Старого Нового року господиня будинку ліпила вареники, в кожен з яких ховала так звані «сюрпризи». Потім під час застілля гості брали по одному й дізнавалися свою долю:

– льодяник – твоє життя буде щасливим і солодким,

– монетка – чекай багатства,

– нитка – попереду довга дорога і подорож,

– цукерочка – в сім’ї скоро буде поповнення,

– ґудзик – скоро ти обновиш гардероб.

Ворожіння з яйцем

Для цього ворожіння тобі потрібно лише одне яйце, трохи часу і, звісно ж, фантазія. Просто зроби маленьку дірку у шкаралупі, через яку вилий вміст яйця у склянку. А тепер чекай, поки білок згорнеться, і заодно спостерігай, які обриси він прийме. Якщо побачиш:

– зображення, схоже на обручку, – скоро вийдеш заміж,

– автомобіль, літак або корабель – чекай багато пригод і подорожей,

– церкву – до вінчання.

Ворожіння на сірниках

Якщо тебе мучить питання, чи буде твій хлопець у майбутньому стояти з тобою біля вівтаря, є чудовий спосіб перевірити це за допомогою ворожіння на сірниках! Візьміть удвох по одному сірнику, поставте їх поруч один з одним і одночасно підпаліть. Коли вони згорять до кінця, подивися, куди спрямовані головки сірників: якщо одна до одної – твої мрії про весілля з цією людиною обов’язково здійсняться, а якщо у різні боки – в майбутньому тебе чекає інша людина.

Ворожіння на каблучці та зерні

Щоб дізнатися, хто із подружок швидше вийде заміж, насип у миску зерно й заховай всередину каблучку. Потім нехай кожна із заплющеними очима бере по жменьці зерна, поки у чиїйсь у долоньці не опиниться каблучка – вона й надіне фату раніше за всіх.

Як бачите, ворожіння на Старий Новий рік дуже різноманітні. Приємних веселощів!

Фото – iStock