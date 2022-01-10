Гороскоп на тиждень з 10 по 16 січня 2022 для всіх знаків зодіаку

Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2022 за роком народження розповість тобі, чого чекати від найближчих дванадцяти місяців. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2022 та загальний гороскоп на 2022. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 10 по 16 січня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

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Гороскоп на тиждень з 10 по 16 січня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Закон гідних – творити добро та не сваритися. Гороскоп на тиждень з 10 по 16 січня для знаку Овен говорить: цього тижня тобі знадобиться залізна витримка та сталеві нерви. Тебе спробують вивести з душевної рівноваги. Не ведися, зберігай спокій і приймай рішення на «тверезу» голову. І прийде успіх!

Гороскоп на тиждень з 10 по 16 січня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Вчися вибирати свої думки, як вибираєш у шафі одяг на кожен день. Гороскоп на тиждень з 10 по 16 січня для знаку Телець говорить: найближчим часом твоя ефективність і успішність залежатимуть від цього уміння. Впусти світло в свої думки, і вони освітлюватимуть все твоє життя.

Гороскоп на тиждень з 10 по 16 січня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Запам’ятай! Цей день обміну та поверненню не підлягає! Повторюй собі це кожного дня, як мантру. Гороскоп на тиждень з 10 по 16 січня попереджає: не переставай боротися, адже удача любить рішучих і упертих. Як-то кажуть: «Якщо тобі тричі сказали« Ні!», на четвертий обов’язково скажуть «Так!».

Гороскоп на тиждень з 10 по 16 січня: Рак (22 червня – 22 липня)

Ніщо так не мотивує, як власні досягнення. Не забувай хвалити себе навіть за невеликі успіхи. Не займайся самобичуванням. Гороскоп на тиждень з 10 по 16 січня для знаку Рак говорить: якщо помічаєш таке за собою, переключись на саморозвиток. Це корисніше.

Гороскоп на тиждень з 10 по 16 січня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на тиждень з 10 по 16 січня для знаку Лев говорить: Всесвіт має значення лише тоді, коли поруч люди, яких ми любимо. Дай близьким зрозуміти, наскільки вони важливі та цінні для тебе. Часом через велику кількість роботи і побутових справ, ми просто забуваємо про тих, хто завжди підтримує нас і підштовхує до нових звершень.

Гороскоп на тиждень з 10 по 16 січня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на тиждень з 10 по 16 січня для знаку Діва попереджає: ніколи не пізно – вибачитися, змінитися, пробачити, полюбити. Якщо ти не хочеш втратити людину, не бійся розповісти про свої почуття, не бійся відкритися і піти на компроміс. Це покаже твою силу, внутрішній стрижень і бажання зберегти добрі стосунки.

Гороскоп на тиждень з 10 по 16 січня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на тиждень з 10 по 16 січня для знаку Терези каже: не має значення, в якому світі ти живеш, важливо, який світ живе в тобі. Перестань засуджувати оточуючих, шукати чужі помилки, скаржитися на життєві перешкоди. Займися собою. Наповни себе змістом. Удосконалюйся. Це принесе тобі набагато більше користі, ніж ти собі уявляєш.

Гороскоп на тиждень з 10 по 16 січня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Гороскоп на тиждень з 10 по 16 січня для знаку Скорпіон говорить: завжди пам’ятай, хто був з тобою у важкі часи. Цінуй людей, які підтримують тебе, які завжди готові підставити тобі плече, які готові на все, щоб ти був щасливий. Мати таку опору в житті – неймовірний подарунок від Всесвіту. Не втрать його! І будь вдячним.

Гороскоп на тиждень з 10 по 16 січня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на тиждень з 10 по 16 січня для знаку Стрілець попереджає: час безцінний, подумай, на кого і на що ти його витрачаєш. Одного разу ти можеш обернутися – роки пройшли, а життя не змінилося на краще. Все тому, що успіх залежить не від часу, а від зусиль, які заради нього прикладаєш. Встань з дивану і почни діяти вже зараз.

Гороскоп на тиждень з 10 по 16 січня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Період тебе чекає той ще! Гороскоп на тиждень з 10 по 16 січня для знака Козеріг говорить: скоро на тебе проллється дощ успіху. На любовному фронті відбудуться приємні зміни, і кохання заповнить всю твою душу! Та й в професійній сфері очікується зліт. Ти отримаєш перспективну пропозицію по роботі. Нова посада – нові можливості. І це тільки початок!

Гороскоп на тиждень з 10 по 16 січняя: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Щастя близько! Гороскоп на тиждень з 10 по 16 січня для знака Водолій попереджає: якщо ти плачеш не від щастя, перестань. Заплаканими очима куди складніше побачити прекрасне, а воно, повір, буде оточувати тебе весь тиждень. Зірки готують неймовірний сюрприз. Схоже, на любовному фронті очікуються зміни!

Гороскоп на тиждень з 10 по 16 січня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Думай позитивно! Гороскоп на тиждень з 10 по 16 січня для знака Риби попереджає: перестань нервувати через дрібниці, не дай негативним емоціям заволодіти тобою, підживлюйся тільки позитивними думками. Пам’ятай: найкращі речі в житті є безкоштовними – обійми, усмішки, друзі, поцілунки, сім’я!

Фото: IStock