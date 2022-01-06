Одним із традиційних страв під час святкування Різдва Христового є кутя – ароматна каша з горіхами, маком, медом та іншими смачними інгредієнтами. Кутя має безліч назв – канун, коливо, сочиво, сить і безліч різноманітних варіантів приготування! Ми вибрали для тебе три найсмачніші і найпростіші рецепти різдвяної куті.

Рецепт пшеничної куті

Щоб приготувати її правильно, тобі знадобиться:

2 склянки пшениці

50 г цукатів

½ склянки волоських горіхів

мед

Спершу важливо відокремити пшеницю від полови. Для цього потовчи зерна у ступці дерев’яним товкачем, підливаючи воду. Після акуратно очисти, просій і промий.

Очищені зерна на повільному вогні вари 2 години.

В окремій чашці розведи 4 ст. л. води, мед і залий сиропом готову пшеницю на півгодини.

У кашу додай подрібнені і обсмажені на пательні горіхи і порізані сухофрукти. Ретельно перемішай. Готово!

Рецепт рисової куті

Якщо пшениця тобі не до смаку, можна приготувати кутю і з інших зерен, наприклад – із рису. Щоб зробити цю страву особливою, тобі знадобиться:

250 г рису

100 г родзинок

100 г мигдалю

цукор

Для початку потрібно підготувати рис. Склянку зерен залий півтора склянками окропу, щільно накрий каструлю кришкою і вари рис три хвилини на сильному вогні, шість – на середньому, і ще три – на маленькому. Ще дванадцять хвилин не відкривай кришку, даючи рису настоятися на пару. Цей маленький секрет допоможе тобі приготувати кашу такої консистенції, яка необхідна для приготування ідеальної куті!

Що не можна робити на Різдво Христове

Зварений рис промий холодною кип’яченою водою і додай до нього подрібнений мигдаль та ошпарені окропом родзинки. Цукор розведи в окремій чашці з невеликою кількістю теплої води і залий цим сиропом готову кутю! Смачного!

Рецепт перлової куті

Та якщо у твоїй сім’ї не люблять ані пшеницю, ані рис, не переймайся! У такому випадку ти можеш приготувати не менш смачну кутю з перлової крупи. Для цього візьми:

200 г перлової крупи

150 г маку

50 г очищених горіхів

50 г родзинок

мед

½ склянки вершків

Перлову крупу промий, залий прохолодною водою у співвідношенні 1: 3 і вари до готовності, після чого кашу відціди і остуди.

В окремій посудині мак залий окропом і вари, доки він не буде легко розтиратися між пальцями. Готовий мак відціди і прокрути через м’ясорубку або ретельно перебий у кавомолці.

Змішай перлову кашу з маком, запареними родзинками, подрібненими горіхами та медом. У кінці додай вершки і ретельно перемішай! Готово!

Ніжна ароматна кутя порадує твоїх близьких і однозначно припаде до смаку як дітям, так і дорослим! Тож вибирай рецепт, берися до готування, і твоя кутя точно стане центральною стравою святкового різдвяного столу.

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