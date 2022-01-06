З Різдвом: привітання в картинках

В ніч із 6 на 7 січня православні святкують Різдво Христове. Це одне із найбільших свят року, яке має свої традиції. На Святвечір сім’я збирається разом, на столі – 12 пісних страв, серед яких обов’язковою є кутя. А зі сходом першої зірки на небі починається святкова вечеря та, звичайно, привітання близьких та знайомих із Різдвом! До цього особливого дня ми підготували підбірку привітань із Різдвом у картинках. Обирай, що тобі до душі та надішли трошки любові тим, кого цінуєш.

Привітання із Різдвом в картинках

Щасливого Різдва!

Ілюстрації IStock

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