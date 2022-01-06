Різдво в Україні – одне з тих свят, з яким пов’язано безліч традицій. Про колядки та 12 пісних страв на столі під час вечері знають усі. А от про менш популярні традиції у великих містах не всім відомо. А вони дуже цікаві!

Різдво в Україні починається шостого січня зі Святвечора. У цей вечір на столі запалюють різдвяну свічку на згадку про душі предків. А на покуті кімнати ставиться Дідух – останній обжинковий сніп із колосків пшениці, льону, вівса та інших злакових, який, за повір’ям, є місцем перебування духів дідів-прадідів і оберігає оселю від злих духів.

Святковий стіл засипається тонким шаром сіна, поверх якого стелитися білосніжна скатертина. На кожному куті столу кладуть зубчик часнику, яким відганяють нечисту силу, і згори покривають ще однією скатертиною: перша скатертина – для добрих душ, друга – для людей.

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Також обов’язковим атрибутом різдвяного столу є фігурки корів, овець та інших тварин із пшеничного тіста. Фігурки дарують одне одному і прикрашають ними будинок.

З появою в небі першої зірки, яка символізує Віфлеємську, вся родина збирається за одним столом. У цей вечір вдома обов’язково мають бути присутні всі члени сім’ї, адже у Святвечір перебувати в чужій хаті не можна.

У цей вечір господині намагаються використовувати тільки новий посуд, в ідеалі – глиняні тарілки і глечики. На столі обов’язково мають стояти 12 страв – на честь 12 апостолів. Серед них кутя, узвар, капусняк, вареники та інші пісні страви: ця трапеза знаменує закінчення суворого сорокаденного різдвяного посту.

Свята вечеря розпочинається молитвою, господар будинку благословляє трапезу, хрестить кутю і підкидає до стелі невелику її дрібку: якщо прилипає хоч трохи, значить, рік буде врожайним!

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Першою під час святкової вечері обов’язково потрібно скуштувати кутю, а вже потім – решту страв. Що примітно, нічого не можна доїдати повністю: за традицією треба залишити потроху в кожній тарілці, і тоді в будинку завжди буде їжа.

Після Святої вечері молоді люди вирушають колядувати! Не плутайте: в ніч з 6-го на 7-ме січня співають колядки. А щедрівки, які теж нерідко приписують до Різдвяних традицій, насправді можна почути лише 13-го січня, у свято Маланки.

Колядувати молоді люди йдуть невеликими групками ряджених, серед яких, за традицією, обов’язково має бути Міхоноша, «Коза», Пастух та ін. Один із них ( «Береза») несе восьмикутну зірку на жердині, яку колядники роблять заздалегідь із підручних матеріалів.

Ці групи ряджених ходять усю ніч від хати до хати, співають колядки, розігрують невеликі релігійні сценки і вітають зі святом, а господарі за це пригощають їх солодощами або дають гроші. Також у колядників має бути великий дзвіночок. За старих часів за допомогою такого предмета лікували заїкання в дітей: у дзвіночок ряджених наливали воду і давали надпити дитині, яка страждає дефектом мовлення.

7-го січня найпопулярнішою розвагою є різдвяний вертеп – відтворення сцени Різдва Христового засобами різних мистецтв. Найчастіше артисти просто на вулиці розігрують невеликі святкові сценки.

Різдво – це дуже затишне свято! І навіть попри те, що багато традицій зараз не користуються популярністю, варто обов’язково дотримуватися найважливішого різдвяного правила – збиратися всією сім’єю! Не обов’язково готувати 12 страв, не обов’язково вчити колядки (хоча насправді колядувати – дуже весело!), головне – це добре провести час з рідними людьми!

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