Коли колядують, щедрують і посівають? У чому різниця між колядками, щедрівками та посіванням? Про все це читай у матеріалі Нового каналу

У чому різниця між колядками та щедрівками

Колядки, щедрівки… У період різдвяних свят ці слова стають одними з головних в нашому лексиконі. Давай розберемося, що вони означають і чим відрізняються між собою! Колядки та щедрівки – це обрядові пісні, які всі ми пам’ятаємо та любимо з дитинства. Але далеко не всі знають, яку пісню на яке свято слід виконувати. Так, на Різдво (7 січня) прийнято співати колядки, а на старий Новий рік (13 січня) – щедрівки.

Ці пісні відносяться до жанру зимового циклу календарно-обрядової творчості й беруть свій початок ще з дохристиянських часів. Тоді люди щиро вірили в могутність сил природи, уособлюючи їх із язичницькими богами. Наприклад, колядки спочатку виконували під час магічних язичницьких дійств, присвячених народженню Всесвіту та Коляди, божества сонця. Наші предки шанували це свято. І завжди весело його відзначали: ходили по домівках, співали пісні, грали та сідали за трапезу, сповіщаючи всіх про народження нового сонця. Після прийняття християнства давнє свято злилося з Різдвом, і до традиційних пісень додався цілий ряд нових обрядів.

Щедрівки ж були частиною зовсім іншого свята, який був пов’язаний з величанням місяці – Нового року. Вважалося, що місяць – один з головних помічників у вирощуванні врожаю. Щоб попросити духів неба сприяти в господарстві, наші предки влаштовували свято, що отримало назву Щедрий вечір. Звідси й пішла назва пісень, якими супроводжувалося святкове дійство – щедрівки.

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У Щедрий вечір виконувалися таємничі містичні процесії, і вони разюче відрізнялися від різдвяних. У наших предків було прийнято «водити Маланку». Головною дійовою особою в цьому дійстві виконувала найкрасивіша дівчина громади. Її водили від хати до хати, приносячи добробут і удачу господарям. Звідси й пішла традиція, що щедрівки в основному виконуються тільки дівчатами або жінками, дітьми – рідше, а чоловік – практично ніколи.

Новий рік 2022: коли колядують в Україні

Згідно з традиціями, колядувати в Україні починають на Різдво, 7 січня. Колядування тривають з 7 по 14 січня. Але в різних регіонах України колядники починають ходити не одночасно. Наприклад, на Покутті йдуть колядувати на Святвечір, на Півдні та Сході України – в перший день Різдва після богослужіння, на Західному Поділлі – вранці на другий день різдвяних свят.

Новий рік 2022: коли щедрують в Україні

Зазвичай в Україні щедрують на старий Новий рік – з 13 по 14 січня. Але в деяких регіонах країни це дійство відбувається і напередодні Хрещення – 18 січня.

Новий рік 2022: коли посівають в Україні

Посівати в Україні прийнято на старий Новий рік (на Василя) – з 13 по 14 січня, і роблять це зазвичай хлопчики. Наші предки вважали, що якщо першим на Новий рік до хати зайде чоловік, це принесе достаток і успіх. Звідси й пішла традиція залучати хлопчиків до посівання.

Фото: IStock

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