Місячний календар стрижок на січень 2022 вже на сайті Нового каналу! Перший місяць року – нове життя! Хочеш освіжити колір волосся чи змінити його довжину, щоб стати іншою людиною чи кращою версією себе? Тоді тобі не обійтися без нашого місячного календаря стрижок на січень 2022 року. Хутчіше обирай сприятливий день для всіх своїх процедур та записуйся до майстра.

Місячний календар на січень 2022: коли стригти волосся

4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 18, 22, 23 24, 26 і 28 січня 2022 року – сприятливі дні для стрижки волосся! Місячний календар стрижок на січень 2022 дає багато хороших днів для того, щоб оновити себе в перший місяць нового року! Стрижка у ці дні додасть тобі впевненості, сил на всі справи, які треба завершити та почати.

Місячний календар на січень 2022: коли не варто стригти волосся

1-3, 7, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 29, 30 і 31 січня 2022 року – несприятливі дні для стрижки волосся! Згідно з місячним календарем стрижок на січень 2022 року, у ці дні краще відкласти візит до перукарні. Фактично, дається більше часу подумати, чи справді тобі потрібна та карешка. А якщо серйозно, то стрижка в ці дні може закінчитися сльозами. Тебе, імовірно, неправильно зрозуміє майстер та відріже забагато, а саме волосся почне сіктися і не буде нормально вкладатися.

Місячний календар на січень 2022: коли фарбувати волосся

11, 12-15, 24, 25 і 28 січня 2022 року – сприятливі дні для фарбування! У січні 2022 року дуже мало дат для вдалого фарбування волосся, тому записуйся до салону вже зараз! А в грудні місця на фарбування розлітаються, як гарячі пиріжки. Кожна дівчина хоче увійти в новий рік з класним кольором волосся. Тому не зволікай та записуйся до свого майстра. Фарбування в ці дати обіцяє бути вдалим. Колір ляже рівно, триматиметься довго та вимиватиметься рівномірно, а волосся залишиться у хорошому стані.

Місячний календар на січень 2022: коли не варто фарбувати волосся

1-3, 7, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 29, 30 і 31 2022 року – несприятливі дні для фарбування! Краще забути про зміну кольору волосся в ці дні. Якщо ти не встигла записатися до майстра, то про домашню процедуру точно краще забути. Є ризик того, що у ці дні фарбування волосся не принесе радості, а ти залишишся з результатом, з яким доведеться ходити ще кілька тижнів.

Фото: IStock

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