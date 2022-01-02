Січень – це саме той місяць у році, коли всі прагнуть почати спочатку, забути про минуле, врахувавши його уроки, жити теперішнім та сміливо дивитися у майбутнє. І початок року початком року, але, щоб все задумане збувалося, потрібно враховувати фази місяця. Щоб вирахувати сприятливі дні у січні 2022 року, тобі не потрібно сидіти вечорами біля вікна та спостерігати за тим, як змінюються його фази. Просто збережи собі наш місячний календар на січень 2022 року. Він проведе тебе через сприятливі дні для всіх твоїх починань

Місячний календар на січень 2022: сприятливі дні для справ

Як не дивно, але у січні 2022 року важливі справи краще планувати на початок місяця, бо ж у кінці хороших дат не так і багато. 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 22, 23, 29 числа ідеально підійдуть для успіху у нових починаннях. Астрологи відмічають, що у ці дні варто очікувати приплив позитивної енергії, яка посприяє професійній діяльності, бізнесу та любовним справам.

Місячний календар на січень 2022: несприятливі дні для справ

А ось днів, у які варто притормозити зі стартом усього у житті, у січні не так багато. 18, 20, 26 та 27 січня 2022 року сильно впливатимуть на емоційний стан людей. А, як відомо, часом, емоції – не найкращий союзник у прийнятті рішень чи веденні ділових переговорів. Краще відкладіть усі справи на інші дні, бо існує ризик потрапляння у неприємні ситуації.

Фази Місяця на січень 2022 року

Спадаючий місяць – 1 січня і 19-31 січня

Молодик – 2 січня

Зростаючий Місяць – 3-17 січня

Повний місяць– 18 січня

І нехай січень 2022 принесе вам тільки радість!

Фото: iStock

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