вихідні на новий рік 2022 в Україні

Вихідні на Новий рік 2022: Скільки українці відпочивають на свята
Скільки вихідних варто очікувати на Новий рік 2022? Чи варто брати вихідний на 31 грудня чи його і так зроблять неробочим в Україні? Скільки вихідних виділять на Різдво? Мабуть, ледь не кожен, хто живе в Україні прагне знати відповіді на ці запитання. Адже спланувати відпустку або час з родиною на зимові свята – надзвичайно важливо. І хороша новина у тому, що вихідних на початку 2022 року буде вдосталь! А бонусна приємна новина у тому, що відпрацьовувати ці вихідні не доведеться!
Отже, Вихідні на Новий рік 2022:
31 грудня, п’ятниця, – робочий день, скорочений на одну годину.
1 січня 2022, субота – Новий рік – святковий вихідний день.
2 січня, неділя – вихідний день.
3 січня, понеділок – додатковий вихідний день.
4 і 5 січня, вівторок та середа, – робочі дні.
6 січня, четвер, – робочий день, скорочений на одну годину.
7 січня, п’ятниця – Різдво – святковий вихідний день.
8 та 9 січня, субота та неділя – вихідні.
Використайте додаткові вихідні, щоб відпочити перед насиченим 2022 роком!
Фото: IStock
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