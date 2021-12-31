Салат «Оселедець під шубою» – невід’ємний атрибут новорічного столу. Але його рецепт знає не кожна господиня. Що ж, настав час вчитися. Записуй класичний рецепт «Шуби».

Салат «Шуба»: інгредієнти

оселедець малосольний – 1 шт.

цибуля – 1-2 шт.

картопля – 1 шт.

морква – 3 шт.

яйця – 1 шт.

яблуко – 1 шт.

буряк – 1 шт.

майонез – за смаком

Готуємо салат «Оселедець під шубою» покроково

Моркву, картоплю і буряк відвари. Пильнуй, щоб вони не розварились і не зробилися занадто м’якими.

Яйця звари круто, вистуди у холодній воді й очисти від шкаралупи.

Почисть яблука, видали з них серцевину з насінням.

На середній терці подрібни яйця, овочі та яблука. Не змішуй інгредієнти, склади кожен в окрему посудину. Можеш овочі не натирати, а покришити маленькими кубиками. Це вже як кому смачніше! 🙂

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Цибулю почисти і дрібно наріж. Вибирай солодку цибулю, в ідеалі – білу салатну.

Тепер найскладніше: час розбирати оселедця.

Акуратно відріж голову і хвіст, видали плавники. Вийми з риби всі нутрощі і розділи її на дві філешки.

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Далі слід вибрати всі кістки. Щоб позбутися навіть від найтонших, скористайся пінцетом. Щоправда, потім його доведеться ретельно помити – запах оселедця дуже чіпкий.

Поріж оселедець на дрібні кубики.

Переходимо до головного – викладаємо шари!

Вибери посудину, у якій плануєш подавати страву на стіл. Це може бути велика салатниця, а можуть бути окремі розеточки для кожного гостя.

На дно поклади оселедець, вкрий його цибулею, на неї виклади шар картоплі.

Картоплю змасти тонким шаром майонезу. Тільки не перестарайся!

Поверх майонезу виклади моркву, а на неї – яйця.

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Наступний шар – це яблуко. Акуратно притруси ним яйце, і посип усе тертим (або нарізаним) буряком.

Тепер «фіналимо: покриваємо наш салат майонезом. Страва «Оселедець під шубою» готова!

Щоб салат смакував більше, йому потрібен час настоятися. Тому радимо залишити його у холодильнику на декілька годин. Смачного!

Фото – iStock