Що приготувати на Новий рік 2022? Читай, які страви приготувати, щоб догодити господарю Нового року – Чорному Водяному Тигру

Новий Рік – час казок, романтики і, звісна річ, свят, а надто це стосується свята живота. Адже саме цієї пори ми, дівчатка, можемо дозволити собі відірватися на повну, ласуючи всіма смаколиками на світі! Це, щоправда, може призвести до появи зайвих кілограмів, але до літа ще сті-і-ільки часу. Тож хутчіше складай список новорічний страв і не забувай про найголовніший таємний інгредієнт: усе треба готувати з любов’ю!

Якщо у твоїй сім’ї на новорічний стіл заведено подавати перші страви, пропонуємо тобі внести до святкового меню незвичний суп-рататуй із пастою. Адже це значно крутіше, ніж звичний борщ чи розсольник, правда? До речі, між нами: цей суп не лише мегасмачний, а й, до того ж, низькокалорійний!

Як приготувити суп-рататуй із пастою, читай тут!

Ну і який же святковий стіл, якщо на ньому нема традиційного оселедця під шубою? Тут дуже важливо не переплутати місцями шари, тому якщо ти ще жодного разу не готувала цієї страви, обов’язково ретельно вивчи рецепт!

Рецепт «шуби» дивися тут.

Коли ж ти хочеш, аби святковий стіл був одночасно і традиційним і оригінальним, спробуй дещо видозмінити звичні рецепти. Наприклад, замість звичного можеш приготувати олів’є з червоною рибою та ікрою.

Це рецепт – для справжніх гурманів, готових до реальних експериментів! Для приготування запасися такими складниками:

картопля – 4 шт.

морква – 2 шт.

курячі яйця – 2 шт.

червона копчена риба (сьомга, форель) – 150 г

мариновані огірки – 2 шт.

червона лососева ікра – 2 ст. л.

зелений консервований горошок – 1 банка

цибуля – 1 шт.

майонез – 200 г

Отож, розпочинаймо готувати!

Звари картоплю, моркву та яйця. Далі наріж кубиками овочі та яйця та разом із огірками й цибулею склади в миску. Маленькими шматочками наріж червону рибу. Склади всі інгредієнти в одну посудину, в якій ти плануєш подавати салат на стіл, і ретельно перемішай. одай червоного кав’яру, горошку й майонезу. Знову перемішай! Наш незвичний олів’є готовий!

Чудовим доповненням до олів’є на святковому столі стануть услякі закуски.

Скажімо, можеш потішити своїх близьких смачним жульєном із куркою та печерицями. Як приготувити цю просту і водночас незвичну страву, читай тут.

Іще однією прекрасною закускою стане тартар із лосося! Ми дібрали для тебе рецепта просто з ідеальною схемою: «мінімум часу + мінімум зусиль = максимум компліментів на твою адресу про те, якою смачною вийшла страва»!

Узимку, коли навколо всього лиш два кольори – чорний і білий, іноді так бракне яскравих барв! І якщо найближчим часом домовитися з природою точно не вийде, додати трохи кольорів до свого життя ти можеш самостійно. Приміром, приготувавши яскраве ризото за нашим рецептом. Воно стане гарною окрасою твого новорічного столу!

Гадала, трендовість – це тільки про одяг, аксесуари, зачіски тощо? А як щодо кулінарії? Тут теж є своя мода! На піку популярності – страви з контрастними смаками. Одна з них – китайська курка в кисло-солодкому соусі. Як її приготувати самій, читай тут.

2022-й – рік Чорного Водяного Тигра. Тому круто, якщо в твоєму арсеналі новорічних рецептів буде багато м’ясних! А тепер даймо собі, нарешті, раду з міфами довкола приготування курки карі. Повір, для такої страви однієї приправи і твоїх умілих ручок замало, тут треба діяти за спеціальною методикою.

І який же новорічний стіл без десерту! Щоби здивувати гостей і потішити Тигра, ми пропонуємо тобі спекти смачного шоколадного торта «Брауні».

Для цього тобі знадобиться:

гіркий шоколад – 100 г

вершкове масло – 170 г

цукор – 400 г

яйця – 3 шт.

ванільний екстракт – 1 ч. л.

борошно – 1 скл.

рубані горіхи – 100 г

Отож, починаймо готувати!

Розтопи шоколад разом із маслом. Зручніше буде зробити це в мікрохвилівці, вмикаючи її кілька разів по 30 секунд і ретельно перемішуючи. Щойно шоколад із маслом повністю разплавляться, додай у такій же послідовності цукор, яйця, ваніль, борошно й горіхи, щоразу перемішуючи складники. Розігрій духівку до 180 С. Виклади все в красиву формочку й випікай 35 хвилин за температури 180 С. Найголовніше – не перетримай, інакше ризикуєш зробити занадто сухий десерт. Тортик має бути трохи вологим усерединці. Готово!

Ну, а коли хочеш відчути себе справжньою кулінарною супервумен, спробуй здивувати гостей власними профітролями. До того ж рецепта ми тобі дібрали не простого, а “золотого”! Це – інструкція приготування ідеальних профітролів, за якою ти ну ніяк не зможеш випадково зіпсувати десерту. Записуй!

Коли ж ти чи хтось із твоїх гостей стежить за фігурою так пильно, що навіть новорічної ночі лічитиме калорії, радимо тоді на десерт приготувати… дієтичний шоколадний мус! Його можна їсти в будь-якій кількості і буль-коли, навіть уночі! Рецепт тут.

Прагнеш кулінарних подвигів на Новий Рік? Тоді влаштуй справжнє десертне застілля, й поповни лави смаколиків ніжним Бернським суфле із груш! І, так, радимо запастися порціями якомога більшими, просто вони такі смачні, що гості їх розберуть просто за одну секунду!

Що ти загадувала минулого разу на Новий Рік? Їсти й не гладшати? Твоє бажання справдиться 365 днів потому, готуй на святкову вечерю шоколадний торт за нашим таємним рецептом. Це – украй низькокалорійна страва й дозволити собі шматочок у новорічну ніч зможуть навіть моделі! Тож записуй уже зараз рецепт шоколадного торта для схуднення 🙂 Він стане гідною “вишенькою” на твоєму новорічному столі!

Фото: IStock

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