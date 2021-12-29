Якщо ти ще не визначилася, який манікюр зробити на Новий рік 2022, підбірка наших ідей стануть для тебе справжнім подарунком під ялинку!

Святковий манікюр може бути абсолютно різним – з малюнками, наклейками, паєтками, глітером, «плюшкою», і в той самий час залишатися новорічним!

МАНІКЮР 2022: модні тенденції та ідеї на весь рік

Цього року одним із найпопулярніших новорічних варіантів манікюру стала «об’ємна в’язка» або, як її ще називають, «светр»! Цей тренд вже не перший рік взимку стає топовим, і не дивно, адже такий манікюр виглядає ніжно і затишно: те, що потрібно для любительок пудрового і nude відтінків!

На другому місці – скандинавські мотиви. Олені, візерунки і гострі сніжинки виглядають стильно не лише на светрах, а й на нігтиках. Такий манікюр можна зробити в будь-яких кольорах і будь-яких комбінаціях, і при цьому він виглядатиме яскраво та оригінально!

Не менш популярні і традиційні новорічні мотиви – зображення Діда Мороза, смугастих різдвяних льодяників, намальовані ялинки, сніжинки тощо. Не обов’язково вміти добре малювати для створення такого дизайну, сьогодні можна купити модні стікери і наклейки з різноманітними картинками, які досить просто покрити прозорим топом.

Любительки блискіток і стразів цього року в більшості відмовилися від наклеєних камінчиків і паєток. У тренді – гліттер-пісок і блискучі «втирки»! По-перше, це значно швидше і зручніше, а по-друге, такий nail-дизайн виглядає акуратно і стильно. І у світлі новорічних гірлянд твої нігтики сяятимуть і переливатимуться всіма кольорами веселки!

І найпопулярніший цього року манікюрний тренд – це мармур з прожилками! Такий дизайн найчастіше роблять у білому та сірому кольорах, і тому нігті виглядають водночас строго й нарядно.

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Плюс цього манікюру ще і в тому, що зробити його легко в домашніх умовах, і виглядатиме він анітрохи не гірше, ніж салонна професійна робота!

Не обов’язково зупинятися на якомусь одному з варіантів манікюру! Не бійся експериментувати і комбінувати різні дизайни. Наприклад, можеш спробувати чергувати гліттер із новорічними малюнками, або скандинавські сніжинки зі «светром». Упевнені, результат тобі сподобається!

Фото: IStock