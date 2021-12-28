Новий рік – одне з найчарівніших зимових свят. Саме у цей час хочеться найбільше повірити у чудо. А допомагає у цьому особлива атмосфера в квартирі чи будинку, яку ви створюєте своїми руками. Шукаєш ідеї, як прикрасити свій улюблений дім до Нового року 2022? Новий канал має кілька порад.

Які кольори краще використовувати для прикрашання квартири до Нового року 2022

Оскільки 2022 рік – рік Чорного (Блакитного) Тигра, варто уникати червоного кольору та анімалістичних принтів в інтер’єрі та прикрасах. Адже немає нічого гіршого, ніж накинути на себе щось подібне до шкури вбитого тигра чи його родича. Серед кольорів краще обирати срібний, блакитний, чорний, помаранчевий, коричневий. Також Тигр любить, щоб все було стильно та святково. Золото, блиск, стрази, яскраві елементи декору мають йому сподобатися.

За основу можна взяти блакитний та додати золотий, білий, синій, срібний. І ще гарно виглядатиме бірюзовий у поєднанні з кремовим, золотим, білим та срібним.

В якому стилі прикрасити квартиру до Нового року 2022

Найкращим рішенням буде прикрасити квартиру відповідно до східного гороскопу. Таким чином ви зможете поладнати з господарем року та заручитися його підтримкою та покровительством на усі 12 місяців.

Цього року у квартирі має бути побільше гірлянд теплого жовтого кольору. Але краще розвішувати їх по всій квартирі чи будинку – на вікнах, шафах, дзеркалах, картинах, сходах та дверях. Не забувай, що Тигр любить свято!

Також радимо нарешті забути про різнобарвну мішуру і банти всіх кольорів веселки. Час осучаснити свій декор.

Як прикрасити квартиру до Нового року 2022

1.Зробіть мудборд. Перед тим, як приступати до оформлення квартири чи будинку до Нового року 2022, варто пошукати референси. На Pinterest можна знайти чудові варіанти прикрашання простору до новорічно-різдвяних свят у різних кольорах, на різний смак та кишеню. Сядьте усією родиною та подумайте, як саме ви хочете прикрасити кімнати. Кожна може виділятися чимось особливим. Наприклад, у вітальні зазвичай стоїть велика ялинка, вона може бути штучною або натуральною. Але також можна поставити маленькі збірні ялинки в спальні, дитячій та на кухні.

2.Складіть план покупок. Після того, як ви визначитеся з кольорами, стилістикою та декором, варто скласти список покупок. До цього передивіться, що залишилося з минулого року. Символ року, Чорного (Бакитного) Тигра, точно доведеться докупати. Краще придбати навіть кілька, щоб поставити у кожній кімнаті або подарувати комусь на Новий рік. Шопінг теж може додати класного святкового настрою, адже магазини створюють до свят цілі новорічні містечка.

3.Оберіть дату. Грудень – дуже насичений місяць кожного року. А тому варто заздалегідь визначитися з датою, коли прикрашати квартиру. Адже це нелегкий та довгий процес. Можливо, краще навіть буде виділити на прикрашання квартири до Нового року кілька днів. Наприклад, можна прикрасити ялинку та вітальню до Дня Святого Миколая, а всю іншу квартиру чи будинок у 20-х числах грудня.

4.Підготуйте смаколики та музику. Радимо створити справжню новорічну-різдвяну атмосферу під час прикрашання квартири чи будинку до Нового року. Знайдіть плейлист з фільмів «Сам удома», «Гаррі Поттер» та інших улюблених кінокартин. Існують навіть співочі гірлянди та засніжені кулі з музикою. Також можна спекти разом з усією родиною печива, прикрасити пряниковий будиночок чи просто накупити улюблених смаколиків. Не забудьте приготувати какао з маршмелоу та пряний глінтвейн для дорослих.

5.Створіть магію. Загалом етапи прикрашання квартири чи будинку до Нового року своїми руками зазвичай виглядають так:

Оформлення вхідних дверей (використовують вінки, гірлянди, стрічки)

Прикрашання стін (новорічні панно, гірлянди, святкові календарі)

Оформлення вікон і стелі (гірлянди, світлодіодні стрічки, що звисають паперові ліхтарики, сніжинки, хвойні композиції і маленькі ялиночки на підвіконня і т.д.)

Декорування меблів (подушки, покривала, стрічки і банти на стільці)

Установка ялинки (або декількох ялинкових букетів по всій квартирі)

Додавання деталей (вази з мандаринами на полиці, свічки, килимки, кошики з святковим частуванням).

Створіть свою неповторну новорічно-різдвяну атмосферу, як у будинку Маккалістерів з фільму «Сам удома»!

Фото: IStock

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