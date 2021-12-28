Вихідні у січні 2022: чи будуть додаткові вихідні

Скільки вихідних буде у січні 2022 в Україні? Відповідь на це запитання хочуть знати усі, хто прагне вже розпланувати зимові веселощі після Нового Року. Саме тому ми підготувати для тебе новину-нагадування. Читай і плануй свої вихідні у першому місяці 2022 року.

У січні 2022 року на українців чекає 10 звичайних вихідних, які випадають на суботу та неділю, а також два бонусних. Додатковий вихідний у січні 2022 року з’явиться третього числа через Новий рік. Також вихідним стане і сьоме січня – православне Різдво.

Отже, вихідні дні січні 2022:

1 і 2 січня – субота і неділя,

3 січня – понеділок,

7 січня – п’ятниця,

8 і 9 січня – субота і неділя,

15 и 16 січня – субота і неділя,

22 і 23 січня – субота і неділя,

29 і 30 січня – субота і неділя.

Вітаємо з прийдешніми святами!

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