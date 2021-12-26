Що подарувати батькам на Новий рік 2022

Що подарувати батькам на Новий рік – питання, про яке варто замислитися вже зараз. Здається, що знаєш маму й тата так добре, але ідеї подарунків батькам на Новий рік все не спадають на думку. Новий канал вирішив полегшити тобі завдання та зробив святкову добірку ідей, щоб ти без зайвого клопоту обрала подарунки найріднішим людям у світі.

Що подарувати мамі на Новий рік 2022

Дівчатам обирати подарунки завжди простіше. Іноді вони й самі натякають на те, що хотіли б отримати під ялинку. І тоді завдання стає ще простішим. Але мами – такий народ, що звикли все віддавати дітям і нічого не просити натомість. Тому коли доходить до того, що подарувати мамі на Новий рік, можуть виникнути труднощі. Можемо з упевненістю сказати, що є подарунки, від яких не відмовиться жодна жінка.

Косметика

Косметики забагато не буває. Це основне правило, яким керуються дівчата. Але зазвичай витрачати зайві гроші з сімейного бюджету мами не хочуть. Тому косметика стане чудовим подарунком на Новий рік. Ти можеш підібрати щось із доглядової або з декоративної серії. Обираючи косметику для мами, керуйся її вподобаннями у повсякденному макіяжі, а також типом шкіри, її потребами та віковими змінами. Наприклад, усі бренди косметики мають доглядові серії з віковими показниками: 25+,35+, 50+та ін. Тому обов’язково орієнтуйся на них. А при виборі декоративної косметики зазирни до мами в косметичку. Це допоможе правильно зорієнтуватися у засобах, якими вона користується, та відтінках, які їй підходять. Так, не всі зараз користуються тушшю для вій, бо мають нарощені. Або ж твоя мама надає перевагу тональному крему певної інтенсивності покриття. Врахуй її побажання.

Прикраси

Найкращі друзі дівчат – це діаманти! Ми говоримо про це в більш символічному сенсі. Ювелірні прикраси завжди хороша ідея для подарунку мамі на Новий рік. Це може бути каблучка, браслет, підвіска, сережки, брошка чи навіть маленька бусинка. Обираючи прикрасу для мами, зверни увагу на стиль її одягу. Це допоможе підібрати подарунок відповідно до її смаку. Також визначся з металом та його кольором. Адже популярність жовтого золота вже минула, але деякі жінки все ж полюбляють прикраси з нього. І, нарешті, якщо ти обереш каблучку в подарунок мамі на Новий рік 2021, з’ясуй її розмір. Його може знати твій тато, який вже мав з цим справу. Або ж можна позичити одну з її старих каблучок для зразку.

Сертифікат

Сертифікат – безпрограшний варіант подарунку для мами на Новий рік. Якщо ти знаєш якийсь магазин, де твоя мама давно хоче щось собі придбати, ти маєш усі козирі. Часом з розміром одягу можна не вгадати, тому краще відправити маму на шопінг особисто. А ти вже зможеш скласти їй компанію. Обери один із улюблених магазинів твоєї мами та придбай сертифікат. До речі, майбутнім подарунком може стати не лише одяг, а й аксесуар, книга чи предмет декору.

Квитки в театр

Культурний відпочинок ніхто не відміняв. Квитками у кіно зараз нікого не здивуєш, а от квитки в театр твоя мама точно оцінить. А компанію їй зможе скласти тато, а, значить, що подарувати батьку на Новий рік більше не буде проблемою. Радимо купувати квитки в театр заздалегідь, адже місць не так багато, а одну й ту ж виставу грають щонайбільше тричі на місяць. А якщо хочеш вибити своїм батьками лакшері, перший ряд, то починай гуглити вже зараз.

СПА-день

Кожна мама хоче провести хоча б один день релаксу, забувши про всі клопоти. СПА-день подарує їй саме таку можливість. Пакети СПА варіюються за цінами та послугами, які туди входять. Це може бути масаж різними техніками, манікюр, педикюр, скрабування всього тіла, пілінги. А також чистки обличчя та різні масочки.

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Що подарувати тату на Новий рік 2022

Підібрати подарунок тату на Новий рік – завдання не з легких. Простіше, звісно, коли у твого тата є певне хобі. Тоді питання не стоїть так гостро. Але якщо в тебе ідей немає, ми з радістю поділимося з тобою своїми.

Скіпаси

Лижник чи сноубордист? Але гори люблять обидва. Тому якщо твій тато катається на лижах чи сноуборді, від скіпасів він точно не відмовиться. Потрібно лишень з’ясувати, які дати для нього будуть зручніші, та подбати про дорогу туди й назад, адже в сезон взяти квитки на потяг у Карпати буде важко. Також, якщо у твого тата досі немає потрібної екіпіровки, можна оплатити йому оренду сноуборда та черевиків.

Ґаджет

Сучасний чоловік повинен мати всі ґаджети, щоб почуватися комфортно. Що подарувати тату на Новий рік? Мобільний телефон, планшет, навушники, ноутбук або відеореєстратор. Останній стане класною плюшкою для завзятих автомобілістів, які переймаються за свій автомобіль. Підібрати класну техніку можна за допомогою консультантів у спеціальних магазинах.

Спінінг

Для любителя риболовлі ідеальним подарунком на Новий рік стане спінінг. Ловити рибу – заняття для терплячих та уважних до деталей чоловіків. Тому твій тато точно оцінить такий подарунок на Новий рік. Єдина штука, запитувати про модель спінінгу краще напряму. Бо це річ дуже делікатна.

Сорочка

Сорочка – завжди хороший подарунок для будь-якого чоловіка. А для тата – це взагалі парадний одяг, якщо він не повинен носити її щодня на роботу. Розмір підібрати доволі легко – варто лишень поритися у татовій шафі. Хороша сорочка може зробити твого батька більш солідним та діловим чоловіком. До того ж, йому буде в чому піти в театр із мамою.

Фото: Instagram