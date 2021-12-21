Які закуски на Новий рік подати до святкового столу? Ми підкажемо вам ідеї закусок, що не переб’ють апетит гостей і здивують своєю подачею.

Закуски – це їжа «на один укус», яка подається перед основними стравами, одночасно зі спиртними напоями. Вона готується з різноманітних інгредієнтів: риби, м’яса, сирів, овочів, фруктів, з додаванням крутонів і без. Пропонуємо вашій увазі ТОП – 5 новорічних закусок на будь-який смак.

Канапе з в’яленими томатами

Вам знадобиться:

1 тонкий багет,

100 гр – вершкового сиру (філадельфії або маскарпоне),

50 гр руколи,

1 баночка в’ялених томатів.

Тонко наріжте багет і підсушіть до золотистої скоринки на сухій сковороді. Намажте канапе сиром, зверху покладіть кілька гілочок руколи і шматочки в’ялених томатів. Не забудьте промокнути томати від жиру паперовими рушниками. Готово!

Сирна тарілка

Вам знадобиться:

100 гр гауди,

100 гр рокфору,

200 гр козячого сиру,

100 гр брі,

100 гр чеддеру,

1 баночка оливок,

50 гр меду,

150 гр горіхів,

зерна одного граната або гілочка винограду.

Тонко наріжте сири. Перелийте мед в маленьку соусницю. Красиво викладіть сири на товстій дерев’яній дошці або блюді, розкладіть зерна граната (виноград), оливки і горіхи. Поставте мед. Додайте на блюдо шпажки. Якщо гості віддають перевагу м’ясним закускам, можна урізноманітнити подачу нарізкою шинки, прошутто або салямі. Прятно апетиту!

Закуска «Капрезе»

Вам знадобиться:

1 тонкий багет

200 гр філадельфії.

200 гр маскарпоне,

100 гр песто,

2 середніх жовтих і 2 середніх червоних помідора,

базилік.

Наріжте тонко багет і підсмажте його до золотистої скоринки на сухій сковороді. Намажте хліб вершковим сиром філадельфія, зверху покладіть шар песто. Невеликими слайсами поріжте помідори і маскарпоне. І викладіть по одному виду помідор на кожну закуску, упереміж із сиром. Зверху прикрасьте листочком базиліка. Можна подавати на стіл.

Канапе «Кошик»

Вам знадобиться:

200 гр прошутто (будь-яка м’ясна нарізка),

1 стебло селери,

1 упаковка зелені (шпинат, рукола, пір’ячко цибулі),

200 гр гауди,

шпажки.

Розкладіть м’ясну нарізку на дошці. Поріжте стебло селери і сир. На кожен слайс м’яса з одного боку покладіть селеру, сир і зелень. Загорніть у рулет і зафіксуйте шпажкою. Щоб канапе не падали на блюдо радимо різати сир не тонко. Готово!

Вегетаріанська закуска

Вам знадобиться:

2 моркви,

стебло селери,

2 огірка,

2 перця,

хлібні палички (гріссіні).

Соус:

2 ст ложки сметани,

сіль та перець за смаком

лимонний сік за смаком,

зелень.

Очистіть моркву, огірки, перець і селеру і наріжте соломкою. У склянки для закусок сформуйте вегетаріанські перекуси – гріссіні та овочі. Готуємо соус: дрібно поріжте зелень, додайти її у сметану разом із сіллю та декількома краплями лимонного соку. Перемішайте. Подайте окремо. Закуска готова, а ваші друзі вегетаріанці будуть вдячні, що спеціально для них приготували закуску.

З прийдешніми святами, і смачного застілля!

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