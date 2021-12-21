Що приготувати на Новий рік 2022? Закуски
Які закуски на Новий рік подати до святкового столу? Ми підкажемо вам ідеї закусок, що не переб’ють апетит гостей і здивують своєю подачею.
Закуски – це їжа «на один укус», яка подається перед основними стравами, одночасно зі спиртними напоями. Вона готується з різноманітних інгредієнтів: риби, м’яса, сирів, овочів, фруктів, з додаванням крутонів і без. Пропонуємо вашій увазі ТОП – 5 новорічних закусок на будь-який смак.
Канапе з в’яленими томатами
Вам знадобиться:
1 тонкий багет,
100 гр – вершкового сиру (філадельфії або маскарпоне),
50 гр руколи,
1 баночка в’ялених томатів.
Тонко наріжте багет і підсушіть до золотистої скоринки на сухій сковороді. Намажте канапе сиром, зверху покладіть кілька гілочок руколи і шматочки в’ялених томатів. Не забудьте промокнути томати від жиру паперовими рушниками. Готово!
Сирна тарілка
Вам знадобиться:
100 гр гауди,
100 гр рокфору,
200 гр козячого сиру,
100 гр брі,
100 гр чеддеру,
1 баночка оливок,
50 гр меду,
150 гр горіхів,
зерна одного граната або гілочка винограду.
Тонко наріжте сири. Перелийте мед в маленьку соусницю. Красиво викладіть сири на товстій дерев’яній дошці або блюді, розкладіть зерна граната (виноград), оливки і горіхи. Поставте мед. Додайте на блюдо шпажки. Якщо гості віддають перевагу м’ясним закускам, можна урізноманітнити подачу нарізкою шинки, прошутто або салямі. Прятно апетиту!
Закуска «Капрезе»
Вам знадобиться:
1 тонкий багет
200 гр філадельфії.
200 гр маскарпоне,
100 гр песто,
2 середніх жовтих і 2 середніх червоних помідора,
базилік.
Наріжте тонко багет і підсмажте його до золотистої скоринки на сухій сковороді. Намажте хліб вершковим сиром філадельфія, зверху покладіть шар песто. Невеликими слайсами поріжте помідори і маскарпоне. І викладіть по одному виду помідор на кожну закуску, упереміж із сиром. Зверху прикрасьте листочком базиліка. Можна подавати на стіл.
Канапе «Кошик»
Вам знадобиться:
200 гр прошутто (будь-яка м’ясна нарізка),
1 стебло селери,
1 упаковка зелені (шпинат, рукола, пір’ячко цибулі),
200 гр гауди,
шпажки.
Розкладіть м’ясну нарізку на дошці. Поріжте стебло селери і сир. На кожен слайс м’яса з одного боку покладіть селеру, сир і зелень. Загорніть у рулет і зафіксуйте шпажкою. Щоб канапе не падали на блюдо радимо різати сир не тонко. Готово!
Вегетаріанська закуска
Вам знадобиться:
2 моркви,
стебло селери,
2 огірка,
2 перця,
хлібні палички (гріссіні).
Соус:
2 ст ложки сметани,
сіль та перець за смаком
лимонний сік за смаком,
зелень.
Очистіть моркву, огірки, перець і селеру і наріжте соломкою. У склянки для закусок сформуйте вегетаріанські перекуси – гріссіні та овочі. Готуємо соус: дрібно поріжте зелень, додайти її у сметану разом із сіллю та декількома краплями лимонного соку. Перемішайте. Подайте окремо. Закуска готова, а ваші друзі вегетаріанці будуть вдячні, що спеціально для них приготували закуску.
З прийдешніми святами, і смачного застілля!
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