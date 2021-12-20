Як святкують католицьке Різдво в різних країнах світу

Католицьке Різдво 2022 – дізнайся, як святкують цей день у інших країнах

25 грудня у всьому світі відзначають католицьке Різдво. І ми вирішили дізнатися, як взагалі заведено проводити цей день у різних країнах. Ми знайшли безліч відмінностей у національних традиціях та звичаях. Це дуже цікаво!

Наприклад, у Фінляндії, на батьківщині Діда Мороза, після відвідування храмів заведено йти… у сауну! І тільки після цього вся «відпарена» сім’я збирається за святковим столом. Одна з головних страв у цей день у фінів – морквяна або рисова каша, в якій захований один єдиний горішок. Вважається, що тому, на чию тарілку він потрапить, весь рік щаститиме абсолютно у всьому!

В Англії Різдво – дуже інтимний сімейне свято. Всі родичі збираються під одним дахом, дарують одне одному подарунки, перебирають старі фотографії і поринають у спогади. В англійців теж є своя традиційна страва з сюрпризом: пиріг, начинений різноманітними дрібницями.

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За повір’ям, каблучка означає швидке весілля, монета – майбутнє багатство, а підкова – удачу в новому році. Тож якщо опинитеся на Різдво в Англії, ретельно пережовуйте свій шматочок пирога, а раптом?

Німці ж так люблять свята, що їхны «різдвяні дні» стартують вже 11 числа 11 місяця об 11 годині 11 хвилин і навіть отримали назву «п’ятої пори року! У Німеччині традиційним подарунком вважається «зірка» – рослина, яка нам знайома як молочай. В період Різдва на цьому невеличкому кущику розпускається кілька рожевих квіточок, що утворюють собою зірку. Іноді замість молочаю дарують конюшина в горщику – як побажання удачі в новому році.

Не менше за німців Різдво люблять в Ісландії. Там з 12 грудня щоночі дітки ставлять на вікна свої черевички, і протягом двох тижнів в них з’являються подарунки і солодощі. Вважається, що їх приносять тролі.

У Швеції діти чекають подарунків від гномів, які, за повір’ям, живуть у підвалах кожного будинку і чимось схожі на наших домовичків. І святкують шведи Різдво цілий місяць – з 13 грудня по 13 січня!

У Данії підготовка до Різдва починається за 2 місяці – магазини поступово заповнюються святковою атрибутикою, на вулицях з’являються гірлянди, червоні серця з паперу та шовку і солом’яні козли. А безпосередньо 25 грудня данці подають на стіл традиційну страву – «святочного вепра», яка насправді є короваєм у формі кабана. У цей же вечір на кожному вікні з’являється запалена свічка – для мандрівників.

Поляки теж у Різдво шанують гостей, вони навіть сервірують на столі запасну тарілку. Для святкової трапези господині в Польщі традиційно готують 12 пісних страв і не подають алкогольні напої.

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А от в Італії на Різдво не заведено обмежувати себе в їжі: на стіл подають найрізноманітніші страви крім… яблук! Забобонні італійці вважають цей фрукт символом первородного гріха. А ще в кінці року в Італії нерідко можна побачити речі і навіть меблі, що вилітають з вікон – таким незвичайним способом італійці позбуваються непотрібного мотлоху!

Не менш яскраво святкують Різдво в Китаї. Там всюди запалюються «дерева світла» – аналоги наших ялинок, прикрашені китайськими ліхтариками. Подарунки дітям приносить Дун Че Лао Рен – Дідусь Різдво, який розкладає іграшки та солодощі у шкарпетки, заздалегідь розвішані на стінах і підвіконнях.

Та все ж найбільш урочисто Різдво зустрічають у Палестині, у Віфлеємі. На центральній площі встановлюють високий стовп, увінчаний зіркою, яка символізує ту саму Віфлеємську зірку. А також у цей день через все місто проходить особлива процесія – попереду чорний кінь, що везе хрест, трохи позаду – свита вершників.

У кожній країні Різдво виглядає по-своєму, але скрізь це свято – одне з найбільш очікуваних і радісних у році, коли за великим столом збирається вся родина, а скрізь панує чарівна атмосфера!

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