Гороскоп на тиждень з 20 по 26 грудня 2021 для всіх знаків зодіаку

Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2021 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Бика. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2021, любовний гороскоп на 2021 і загальний гороскоп на 2021. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 20 по 26 грудня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

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Гороскоп на тиждень з 20 по 26 грудня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на тиждень для Овнів радить тобі зосередити увагу на повсякденних справах і зайнятися зміцненням здоров’я. Наведи ідеальний порядок у навколишньому просторі, це відразу призведе до підняття настрою. Цього тижня у тебе з батьками можуть виникнути розбіжності та непорозуміння. Будь обережна!

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 грудня: Телець (21 квітня – 21 травня)

У гороскопі на тиждень з 20 по 26 грудня для Тельців описується сприятливий час для розвитку любовних стосунків. Якщо раніше між тобою і твоїм партнером були нерозуміння, цього тижня все благополучно вирішиться. У тебе з’явиться шанс відпочити та провести час з близькими людьми. Скористайся ним!

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 грудня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Тиждень обіцяє стати досить насиченим та цікавим! За гороскопом на тиждень з 20 по 26 грудня для знаку Близнюки, ти дуже легко сходитимешся з людьми, тому що сама цікава в спілкуванні. Цей тиждень – прекрасний час для вільних стосунків. Можливо, для побачення тобі доведеться відправитися в подорож.

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 грудня: Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 грудня для знаку Рак прогнозує прибуток, благополучні відносини в родині та з колегами. Зірки радять звернути особливу увагу на стан здоров’я. Не зловживай лікарськими препаратами фармацевтичного походження. Намагайся більше стежити за своїм харчуванням!

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 грудня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на тиждень для знаку Лев обіцяє чергування роботи та дому. І там, і там у тебе буде безліч справ і грандіозних планів. Проте, роблячи багато роботи одночасно, ти будеш все встигати й з усіма справлятися. Це буде дуже позитивний і плідний тиждень! Ти будеш задоволена від того, наскільки багато корисного та важливого зуміла зробити.

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 грудня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Якщо вірити гороскопу на тиждень з 20 по 26 грудня для Дів, найближчим часом тобі пощастить зустріти багато цікавих людей. Зросте значимість дружнього спілкування. Ти дізнаєшся від них багато цікавого та корисного. Не виключено, що обставини щасливим чином зміняться, і ти поїдеш у захоплюючу подорож.

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 грудня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на тиждень для знаку Терези каже, що хтось із друзів втягне тебе в рішення своїх проблем. Доброзичливе ставлення і оптимізм до людей допоможе тобі в будь-яких справах. Цього тижня мрій, будуй плани на майбутнє, роби щось для інших безкорисливо. До твоєї думки прислухатимуться, і з твоєю думкою рахуватимуться.

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 грудня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

За гороскопом на тиждень з 20 по 26 грудня для Скорпіонів, найближчим часом у тебе успішно просуватиметься навчання. Ті, хто переживає період закоханості, може зіткнутися з деяким розчаруванням. У якийсь момент ти почнеш помічати, що кохана людина не завжди буває щирою з тобою. Не квапся приймати рішення про вступ у шлюб!

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 грудня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 грудня для знаку Стрілець прогнозує багато радості від спілкування з дітьми. Зводи дітей (братів чи сестер, наприклад) на концерт або в цирк. У ділових відносинах утримуйся від укладення угод. У будь-яких сумнівних питаннях зірки радять вивчити особистість партнера, перш ніж робити важливі кроки. Будь обережна в знайомствах з новими людьми!

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 грудня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на тиждень для знаку Козеріг обіцяє сприятливий період для закоханих. Твоє серце буде сповнене романтикою, ти почнеш ідеалізувати свого обранця. Саме цього тижня можуть статися любовні зізнання. А у тих, хто вже перебуває у шлюбі, цей тиждень буде пов’язаний з оновленням стосунків.

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 грудня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 грудня для Водоліїв підказує, що варто зробити приємний сюрприз своєму партнеру. Це стане стимулом до оновлення стосунків. Можливо, тебе запросять на якийсь захід. Зросте творчий потенціал, а щоб зберегти його – краще утриматися від вживання алкоголю.

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 грудня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Гороскоп на тиждень для Риб прогнозує, що рішення, прийняті тобою, можуть бути переглянуті та скасовані. Найкраще залишатися на боці спостерігача. Генеральне прибирання в квартирі подіє на твоє самопочуття сприятливо, ти наповнишся силою і натхненням. Цього тижня небажано давати і брати гроші в борг!

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