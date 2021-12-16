Коли католицьке Різдво в Україні? Дата і традиції

Католицьке Різдво в Україні є офіційним святом на державному рівні. Саме тому вже вчетверте за роки незалежності жителі України мають додатковий вихідний за 25 грудня, який цього року припадає на 27 грудня.

Цього року католицьке Різдво припадає на п’ятницю, відповідно, українці будуть відпочивати відразу три дні поспіль. Також 24 грудня робочий день буде скороченим.

Як святкують католицьке Різдво: традиції

Сцена народження Ісуса в хліві і легенди про волхвів, які приносять дари, вже давно стали частиною не тільки світового мистецтва, а й елементів новорічного декору. Через роки все міцно переплелося: і церковні канони, і забобони, і пропозиції ринку товарів. Які ж традиції католицького Різдва в 2021?

Різдво потрібно відзначати в колі близьких людей або в церкві.

Віруючі тримають строгий Різдвяний піст. До слова, найсуворіший день посту – 24 грудня, Святвечір. Перекушувати дозволено тільки дітям.

Сім’я зобов’язана відвідати хоч одну з трьох святкових мес у храмі. Перша починається опівночі і оспівує єдність Отця і Сина. Друга – на світанку і символізує початок нового життя. А третя – вдень та присвячена народженню Ісуса.

Будинок прикрашають не тільки всередині, а й зовні. Основний атрибут – вінок з гілочок сосни або ялинки, який вішають на дверях і кладуть в центрі святкового столу. Ще один важливий символ – гілочка омели, що символізує Життя. Її вішають над дверима. І хто під нею зустрічається, той зобов’язаний поцілуватися.





Вірять, що чим розкішніший стіл на Різдво, тим багатшим і ситнішим буде наступний рік. Основна страва святкового меню – запечена індичка або качка. Більш релігійні сім’ї спочатку їдять спеціальний пісний хліб, що називається оплаток. Перед початком трапези сім’я обов’язково виголошує молитву.

У католиків прийнято обмінюватися подарунками саме на Різдво, а не на Новий рік, як у православних.

Фото – IStock

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