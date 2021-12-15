Що подарувати підлітку на Новий рік – питання не з легких. Адже дитина вже виросла, а з магією новорічних свят він або вона відмовлятися поки що не готовий. Щоб спростити тобі завдання, ми підготували ідеї подарунків підлітку на Новий рік, з якими неможливо помилитися. Просто пройдися по списку і знайди ідеальний презент.

Усі хлопці в дитинстві мріяли про вертоліт на радіоуправлінні, правда? А багато хто мріє про нього й досі! Тому для хлопчика він стане прекрасним подарунком, адже запускати його з друзями або з батьком весело в будь-якому віці! А от дівчата в дитинстві усі мріють стати балеринами, і навіть якщо цим мріям не судилося здійснитися, любов до танців нікуди не зникає! Кожній іноді хочеться потанцювати вдома зі своїми подружками, влаштувати дискотеку. Тому чудовою ідеєю для подарунка дівчинці стане танцювальний килимок – незвичайна інтерактивна гра, яка дозволить поєднати запальні танці з фізичними навантаженнями. І весело, і корисно!

Ще один корисний для здоров’я подарунок – це яскравий крокомір. Або, як його ще називають, фітнес-трекер. Перевага цієї штучки в тому, що вона записує кількість пройдених кроків і відображає їх, одночасно показуючи, скільки калорій ви витратили. Крім того, браслет має дуже стильний і сучасний вигляд!

Не менш крутим подарунком для підлітка будуть кросівки, що світяться. Таке стильне взуття з підошвою, що миготить різними кольорами, однозначно припаде до смаку кожному, адже вона 100% гарантує увагу й захоплені погляди оточуючих! А хто ж від такого відмовиться?

Ще одна мрія хлопчиків і дівчаток – настільний футбол! Так-так, дівчатка найчастіше теж люблять керувати іграшковими футболістами – це ж дуже весело. А головне, ця гра захоплює надовго, і відірватися від неї просто неможливо, особливо – в компанії друзів!

Про що мріють всі підлітки? Звісно, про новий планшет або смартфон. Це взагалі межа мрій! Тільки якщо вже ви зважилися зробити такий цінний подарунок, постарайтеся завчасно дізнатися, яка саме модель гаджета подобається адресату, адже для підлітків це вкрай важливо!

Також хорошим сюрпризом може виявитися атрибутика улюбленого фільму або мультика: м’яка іграшка, кулон, подушка, шкарпеточки і різні дрібнички, які завжди будуть під рукою! Шанувальники «Гаррі Поттера», наприклад, будуть у захваті від чарівної палички або шарфа одного з факультетів Гогвортса, а для любителів «Голодних ігор» підшукайте брошку у вигляді сойки-пересмішника.

Дуже корисним подарунком для підлітка буде портативна зарядка. Адже коли телефон у невідповідний час розряджається, на допомогу приходить це маленьке диво. Зараз у продажу їх з’явилося дуже багато, різних кольорів і різного дизайну, тож вибрати можна будь-яку!

Мало хто знає, що зараз існує величезна кількість цікавих і незвичайних настільних ігор. Вони всі абсолютно різні – на будь-який смак і колір, тому серед цього величезного розмаїття ви точно знайдете те, що потрібно! «Джанга», «Монополія», «Манчкін», «УНО» – вибирай будь-яку!

Зараз дуже актуально дарувати сертифікати на різні майстер-класи та заняття. І це відмінна ідея: таким чином можна отримати море емоцій і вражень, і навчитися чогось нового! Наприклад, підлітку точно сподобається майстер-клас з Kangoo Jumps – драйвове заняття на незвичайних стрибунцях-джамперах.

Якщо ви знаєте, що підліток, якому ви вибираєте подарунок, захоплюється зимовими видами спорту, подаруйте йому відповідне спорядження. Наприклад, сноуборд або якийсь аксесуар до нього! Такий подарунок однозначно запам’ятається надовго!

Вибираючи подарунок для підлітка, орієнтуйтеся на його смаки та захоплення. Можете навіть проконсультуватися з його друзями, напевно вони знають усі секрети 🙂 І головне, не купуйте нічого за принципом «я б таке хотів у його/її віці», адже зовсім не обов’язково, що ваші бажання збігаються, правда?

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