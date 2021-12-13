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Що подарувати на День святого Миколая? Ідеї презентів

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День святого Миколая вже на порозі! У ніч на 19 грудня під подушки дітей і близьких підкладають подаруночки. Традиційно в ходу солодощі та мандарини… Але ми пропонуємо додати креативності та підготувати оригінальніші та більш індивідуальні презенти. Не мучся питанням, що подарувати на День святого Миколая. Читай нашу добірку і надихайся.

 Подарунки на День святого Миколая:
книги

день святого миколая

Комікси, розмальовки, енциклопедії, романи, дитячі книги з 3D картинками, розвиваючі книги… Впевнені, дитина оцінить твою увагу і барвисте оформлення подарунку. Благо, книжкові магазини можуть похвалитися неймовірно великим вибором.

Подарунки на День святого Миколая:
планер

що подарувати на день святого миколая

Красивих щоденників, блокнотів чи планерів ніколи не буває багато. Туди можна записувати і найпотаємніші думки, і розробляти план підкорення Всесвіту. Величезний плюс – креативні обкладинки: м’які, дерев’яні, пухнасті, шкіряні, з написами, з блискітками або класичні однотонні. Планер – дуже корисний подарунок, який буде нагадувати власнику про тебе. Адже він завжди під рукою!

Подарунки на День святого Миколая:
подорож

день святого микодая що подарувати

Мрієте про відпочинок всією сім’єю? Чудовим подарунком на Миколая стане поїздка по Україні. Нові враження, нові спільні спогади і, звичайно, багато фотографій.

Подарунки на День святого Миколая:
спортивне спорядження

подарунки на день святого миколая

Зима – час веселощів і розваг! А значить, ігор на вулиці. Діти будуть раді отримати в подарунок на День святого Миколая спортивне спорядження: санки, сноуборд, лижі, набір для хокею, сніголіпку… Не забудьте додати до подарунку ще рукавиці і теплі шкарпетки!

Подарунки на День святого Миколая:
настільні ігри

 

день святого миколая

Настільні ігри – це універсальний подарунок, який збирає разом сім’ю, зближує усіх і залишає прекрасні спогади. Ти зможеш легко підібрати гру під інтереси і захоплення близьких, адже ігор на ринку величезна кількість. Не прогав шанс створити ще одну сімейну традицію.

Подарунки на День святого Миколая:
одяг

подарунки до дня святого миколая

Передноворічний період – це час експериментів і веселощів. Подаруй другу до свята Миколая светр зі святковим візерунком чи принтом. А якщо в твоїй компанії скептично ставляться до новорічної атмосфери, то можна влаштувати конкурс на найдивніший новорічний світшот. Точно буде весело!

Подарунки на День святого Миколая:
домашні дрібнички

 

що подарувати на день святого миколая

Подарунки в стилі хюгге стануть доречним доповненням в будинках твоїх друзів чи батьків! Хюгге – це філософія щастя і створення максимального комфорту навколо. Такі речі будуть радувати око, нести в собі маленьку таємницю і спогади! Непогано було б створити набір своїми руками. Основні елементи датського хюгге-декору: це свічки, килимок, торшер, подушки або чайний набір.

Подарунки на День святого Миколая:
іграшки

Що подарувати на День Святого Миколая?

Ідеальний подарунок для всіх дітей! Подивися, від яких занять малюк отримує величезне задоволення: малює, складає пазли, “моделює” одяг, прикрашає лялькам обличчя, танцює, співає … Під кожне з цих захоплень можна підібрати іграшку, яка буде розвивати талант дитини. Щасливими будуть усі!

Не забувай, що подарунки – це прекрасно, але найбільше близькі цінують увагу і час, проведений разом.

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