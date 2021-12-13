Новорічна ялинка 2022: Київ скоро побачить головну ялинку на Софійській площі

Щойно в Києві випав перший сніг, як українців одразу почало цікавити, коли ж на Софійській площі встановлять новорічну ялинку 2022. Хороші новини: попри складні погодні умови для робітників, їм таки вдалося встановити головну новорічну красуню України.

Відвідати головну ялинку Києва можна буде вже з 16 січня – саме тоді святкова локація відкриється для всіх охочих. А ось офіційно новорічну ялинку Києва 2022 «запалять» традиційно 19 грудня, у День святого Миколая. Відкриватиме локацію мер української столиці Віталій Кличко.

Що відомо про новорічну ялинку Києва 2022?

– Тематика ялинки буде «Білий квадрат». Такої ялинки ще не було в Києві. Киянин Малевич намалював «Чорний квадрат», а в нас ялинка буде білого кольору, але у вигляді квадрата. Такими ж будуть новорічні будиночки на площі, – розповів директор FolkUkraine Ігор Добруцький.

Також відомо, що цього року, на відміну від минулого, ялинка на Софійській площі знову буде живою. Висота сягатиме 31 метра, а прикрасять її понад 10 тисяч іграшок та 10 км гірлянд, що світяться теплим світлом.Основа ялинки буде оздоблена у вигляді Шопки — традиційного вертепу, який в Україні здавна було заведено зводити до Різдва. Довкола ялинки розташуються розважальні локації: ковзанка, фотозони, дитячі забавки, майстерня та музей новорічних прикрас, сцена, де проходитимуть виступи та конкурси, фуд-корти та теплі зони для відпочинку.

Відвідати головну новорічну ялинку Києва 2022 та святкові локації можна буде з 16 грудня по 16 січня. Поспішайте зануритися у святкову атмосферу разом із рідними та друзями!

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