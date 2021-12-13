Коли День святого Миколая 2021 в Україні: традиції свята

Ти вже готуєш подарунки на День святого Миколая Чудотвоця? Читай, коли він буде і як святкується

Всім батькам і хресним приготуватися – скоро День святого Миколая, а значить дітвора буде чекати на диво, магію і подарунки за хорошу поведінку. Ще є час дызнатися, чого хоче дітвора. Більше того – приєднатися до благодійних акцій і побалувати дітей з дитбудинків або інтернатів. Головне, не пропусти свято!

Коли День святого Миколая в Україні в 2021?

День святого Миколая – це час доброти і щедрості. Кожен може відчути себе трохи чарівником і порадувати дорогих собі людей. У цей день прийнято класти подаруночки під подушку родичам і похресникам. І, звичайно, допомагати дітям, позбавленим батьківської любові чи хороших умов проживання. Православні святкують День святого Миколая Чудотворця 19 грудня. У 2021 ця дата випадає на неділю. А ось католики трохи раніше – 6 грудня. Різниця в датах святкування пояснюється відмінністю літосчислення Григоріанського та Юліанського календарів. А це цілих 13 днів.

Хто такий святий Миколай?

Не дарма святого Миколая вибрали покровителем дітей і навіть мандрівників. Він прославився, як один з найдобріших, найчесніших і найщедріших людей свого часу. Микола (Ніколаус) – реальний чоловік, який жив в III – IV тисячолітті в державі Лікія (територія сучасної Туреччини). Він народився в багатій родині і за переказами, був вимолений у Бога. Ніколаус присвятив себе служінню Всевишньому і віддав своє життя на допомогу нужденним і бідним багатодітним сім’ям. Незабаром Ніколауса обрали візантійським єпископом в найбільшому місті Лікії – Мірі.

Про добрі справи цієї людини ходить багато легенд. Одна з найпопулярніших – Ніколаус приходив в бідні райони і таємно дарував багатодітним сім’ям їжу, одяг чи гроші, підкладаючи їх під двері або на вікна. Найчастіше згадується історія про трьох бідних сестер, які не могли вийти заміж, тому що не мали приданого. Їм залишалося йти на вулицю і заробляти неблагородним шляхом, але Микола врятував їх від ганьби, таємно обдарувавши золотом. Гроші впали в шкарпетки дівчат, що сушилися біля вікна. Ця деталь легенди стала основою європейської традиції – класти подарунки в святкові шкарпетки, вивішені біля каміну. За свої благі діяння Микола був зведений в ранг святого. А в день його смерті було створено нове свято на його честь.

Які традиції прийнято шанувати на День святого Миколая Чудотворця?

В Україні напередодні свята діти пишуть листа святому Миколаю або озвучують батькам свої побажання. Але спочатку чесно підраховують з рідними свої хороші і погані вчинки. За легендою Святий Миколай цілий рік наглядає за всіма дітьми і дарує подарунки по заслугах. Слухняним кладе під подушку подаруночки, а неслухняним – різки. Вранці діти дивляться під подушку і знають, чи задоволений ними Святий. Адже винагороджуються тільки хороші, добрі і гідні вчинки.

Що подарувати на День святого Миколая?

Якщо лист до святого Миколая не прийшов, то є декілька ідей для подарунків:

корисні солодощі

розвиваючі іграшки

враження (квитки в зоопарк або на новорічну виставу)

настільні ігри

книги

одяг

Бути чарівником для дітей так легко. Не пропустіть можливість зробити когось щасливим.

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