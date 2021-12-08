Скільки вихідних буде у грудні 2021 в Україні? Відповідь на це запитання хочуть знати усі, хто прагне вже розпланувати зимові веселощі перед Новим Роком. Саме тому ми підготувати для тебе новину-нагадування. Читай і плануй свої вихідні у в останньому місяці 2021 року.

У грудні 2021 року на українців чекає 8 звичайних вихідних, які випадають на суботу та неділю, а також один бонусний. Додатковий вихідний у грудні 2021 року з’явиться через католицьке Різдво, яке в Україні має статус офіційного свята на державному рівні. А щоб сім’ї підготувалися до Святвечора, робочий день 24 грудня рекомендують скоротити на одну годину.

31 грудня залишиться робочим днем, але також скороченим. На скільки годин раніше співробітники звільняться буде залежати від роботодавця.

Отже, вихідні дні грудня 2021:

4 і 5 грудня – субота і неділя,

11 і 12 грудня – субота і неділя,

18 і 19 грудня – субота і неділя. Не забудьте привітати близьких з Днем Святого Миколая 19 грудня!

25, 26 і 27 грудня – Католицьке Різдво випадає на суботу, а тому українці матимуть додатковий вихідний в понеділок.

Вітаємо з прийдешніми святами!

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