Печиво на День Святого Миколая: рецепт із глазур’ю від «Ревізора»
Кожен хоче знайти під подушкою подарунки від Святого Миколая. Ще є час створити магічну атмосферу вдома. Спечіть із своєю малечею печиво-зірочки. Повірте, цей процес буде надзвичайно захоплюючим. Фігурні солодощі наповнять ваш будинок ароматом і очікуванням свята.
Ведуча програми «Ревізор Х» на Новому каналі, кулінар Юлія Панкова ділиться своїми дитячими спогадами напередодні Дня святого Миколая.
– Обожнювала, коли ми з бабусею пекли булочки, – каже Юля. – Найбільше я любила їх з маком. Зараз пригадую цей неймовірний аромат… Навіть настрій був піднесений та якийсь магічний. Рекомендую і вам сьогодні з дітками провести весело час і спекти святкове печиво. Рецепт простий, а «зірочки» виходять дуже смачними.
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Печиво на День Святого Миколая: інгредієнти
- 3 білка
- 300 г мигдального борошна
- 250 г цукрової пудри
- 2 ч. л. кориці
- сік ½ лимона
- 1 дрібка солі
- цукровий пісок
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Печиво на День Святого Миколая: інгредієнти для глазурі
- сік ½ лимона
- 100 г цукрової пудри
- 1 білок
- 1 форма-виїмка у вигляді зірки
Готуємо печиво на День Святого Миколая покроково!
Як приготувати тісто для печива на День Святого Миколая:
1. Збий в піну білки з дрібкою солі. Відстав;
2. У мисці змішай мигдальне борошно, цукор, корицю та лимонний сік;
3. Обережно введи білки, щоб вийшло однорідне тісто, і на 1 годину поставте в холодильник;
4. Розігрій духовку до 180 градусів. Лопаткою розмаж тісто шаром в 1 см. по поверхні, рясно посипаній цукровим піском, щоб тісто не прилипло;
5. Формою-виїмкою виріж зірочки й переклади їх на змащене маслом і присипане борошном деко (лопатку і виїмку треба регулярно обполіскувати теплою водою);
6. Випікай 12-15 хвилин (печиво має злегка підрум’янитися). Дай охолонути.
Як приготувати глазур для печива на День Святого Миколая:
1. Збий білок з лимонним соком і цукровою пудрою до гладкості;
2. Вкрий глазур’ю зірки і залиш їх підсихати на всю ніч. Згодом печиво трохи затвердіє;
3. Якщо збираєшся відразу подавати зірочки на стіл, випікай їх 15 хвилин.
Смачного!
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